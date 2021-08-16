Температура воды снизилась. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

В Ростовской области продолжается купальных сезон. Однако из-за затяжных дождей водоемы в Ростове, Таганроге и на Павло-Очаговской косе больше не радуют теплом. Рассказываем, как изменилась температура воды в Дону, Азовском море и Таганрогском заливе.

До затяжного сезона дождей купаться в Ростовской области было комфортно. Так, 10 августа температура воды в Дону составляла плюс 27 — 28 градусов, в Азовском море у Таганрога и Таганрогском заливе — около плюс 27 градусов.

В течение недели температура в водоемах постоянно снижалась. Уже в выходные, 14 и 15 августа, Дон прогрелся и Азовское море прогрелись лишь до плюс 25, а Таганрогский залив — до плюс 26 градусов.

Сегодня температура воды опустилось еще ниже. Море в Таганроге прогрелось до плюс 24,9; залив — до плюс 24, 7. Самый освежающий заплыв окажется в Дону, температура которого едва достигла плюс 24 градусов.

Синоптики считают, что в ближайшие дни погода в Ростовской области будет непостоянной. Первая половина недели пройдет без осадков, а к четвергу столбик термометра поднимется до плюс 31 градуса. При этом с пятницы снова ожидаются дожди и похолодание до плюс 25 — 26 градусов. Как будет меняться температура воды, пока неизвестно.

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