В Ростове арестовали полицейского. Узнали, что случилось и на чем он погорел

Партия полироли поставила точку в карьере ростовских полицейских Фото: Влад КОМЯКОВ

В Ростове-на-Дону, в одном из районных отделов полиции, прошли обыски. Как рассказал журналисту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, поводом для визита правоохранителей в отдел полиции стали уголовные дела в отношении начальника следственного отдела ОП, расположенного в Западном микрорайоне города, и его подчиненных.

Дело в том, что летом прошлого года следователи райотдела завели уголовное дело на местного бизнесмена. Предпринимателя заподозрили в мошенничестве по предварительному сговору. В рамках расследования со склада, расположенного в городке близ донской столицы, изъяли полироли. Ее признали уликой. Источник издания отметил, что улик было очень-очень много.

- Так, со склада забрали три тысячи коробок с товаром на сумму два миллиона рублей, - сообщил собеседник издания.

По словам источника, следствие длилось полгода, после чего дело было закрыто. Несмотря на то, что до суда материалы так и не дошли, а фигурант уголовного дела оказался ни в чем не виноват, полироли ему так и не вернули.

Эта история получила продолжение, но уже на уровне следственного комитета. В следкоме решили, что изначально дело на бизнесмена завели незаконно, и в ответ возбудили сразу два уголовных дела на правоохранителей. Одна из статей звучит так: «Превышение должностных полномочий», вторя – «Незаконное возбуждение уголовного дела».

- Фигурантами оказались начальник отдела в районом ОП, его заместитель и следовательница, по указанию которой которой изымалась полироль, - пояснил собеседник издания.

Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на 10 лет каждый.

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