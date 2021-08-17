Новости Ростова-на-Дону на 17 августа 2021: пациенты не смогли получить прививку в своей больнице

Новости Ростова и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 17 августа 2021: что случилось за сутки. Рассказываем о главных событиях города и области.

Застройщика Левенцовки наказали за отсутствие школы и трёх детсадов. Арбитражный суд постановил взыскать с ООО «Специализированный застройщик ККПД-Инвест» 165 миллионов рублей.

Двух игроков ФК "Ростов" вызвали на матчи отбора ЧМ-2022. Вратарь Сергей Песьяков и защитник Максим Осипенко могут принять участие в играх против сборных Кипра и Мальты в сентябре.

Компания «Победа» не планирует в ближайшее время возобновлять сотрудничество с аэропортом Платов. В Ростовскую область перевозчик перестал летать еще весной 2020 года. Об этом сегодня, 16 августа, рассказали в пресс-службе донской авиагавани.

Лоукостер "Победа" перестала сотрудничать с аэропортом Платов из-за высоких тарифов на обслуживание. Компания-перевозчик считает, что с помощью завышения цен аэропорт пытается вернуть деньги, которые инвестировали в его развитие.

В Новочеркасске жители пожаловались, что их отправили за второй прививкой в больницы в другой части города. Как пояснили в областном правительстве, такое решение могли принять из-за того, что посетители пришли позже или раньше назначенного срока.