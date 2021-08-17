«Труд волонтеров стал связующей нитью»: председатель донского парламента встретился с волонтерами-медиками

Председатель донского парламента Александр Ищенко встретился с волонтерами-медиками. Фото: пресс-служба ЗС РО

В донской столице председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко в стенах медицинского университета провел встречу со студентами-медиками. Во время диалога спикер Заксобрания и будущие врачи обсудили вопросы развития добровольческого движения в период пандемии. Также были сформулированы предложения, направленные на развитие волонтерского движения в регионе.

ВЫБРАЛИ ПРОФЕССИЮ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Но, прежде чем приступить к дискуссии, Александр Ищенко от всего сердца поблагодарил волонтеров.

- Сегодня представилась возможность поблагодарить и поощрить волонтеров-медиков. В напряженный период пандемии 712 студентов Ростовского государственного медицинского университета добровольно пришли работать не только в ковидные отделения больниц, но и на участки районных поликлиник, в дома малютки, в различные учреждения и организации, где, например, делаются прививки и осуществляется регулярный температурный контроль, - сказал Александр Валентинович.

Он также подчеркнул, что нагрузка на медицинских работников сейчас огромна.

- Врачи и медсестры тоже болели - они ведь сами изначально оказались в самой первой группе риска. Поэтому наше ростовское студенческое народное ополчение очень помогло и сейчас помогает восполнить нехватку штатного медперсонала. Кроме того, будущие врачи получили бесценную профессиональную практику, и что наиболее важно - получили ее по зову своего открытого отзывчивого сердца, - сообщил спикер Заксобрания.

Отметим, что в регионе на правительственном уровне стараются поддержать труд волонтеров, поэтому постоянно создаются новые стимулы для их работы.

- Во время пандемии труд волонтеров стал связующей нитью общества, примером консолидации населения в трудные времена. Администрация Ростовской области знает о проблемах, которые сопутствуют волонтеров во время их работы, поэтому законы о волонтерстве постоянно меняются и совершенствуются, - рассказал председатель Законодательного собрания по Ростовской области Александр Ищенко.- Ежегодно на конкурсной основе волонтерским организациям из регионального бюджета выделяется порядка 13-15 миллионов, и этими средствами общественные объединения могут распоряжаться на свое усмотрение.

СКИДКА НА МУЗЕИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

В настоящее время в Ростовской области действуют два закона, регламентирующих деятельность волонтерских объединений: о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и о поддержке добровольческой деятельности.

Начиная с 2018 года в них ежегодно вносятся изменения. По инициативе депутатов Законодательного собрания был существенно расширен перечень видов работ, в которых могут проявить себя волонтеры. Эти нормы дали возможность работать в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения, образования, культуры, спорта и охраны окружающей среды.

Однако парламентарии продолжают работать над тем, чтобы на законодательном уроне расширить меры поддержки добровольческим отрядам.

На встрече со студентами-медиками спикер донского парламента попросил ребят высказать предложения, связанные с развитием добровольческого движения.

В свою очередь молодые люди попросили оказать содействие в награждении наиболее отличившихся волонтеров, а также в распространении на все вузы Ростовской области практики учета заслуг добровольцев в виде дополнительных баллов при поступлении. Также была озвучена идея о предоставлении скидок волонтерам на посещение музеев и выставок.

Кстати, часть инициатив сформулирована как предложения в "Народную программу".

- Например, прозвучали предложения начислять дополнительные баллы волонтерам-медикам при поступлении в ординатуру, выделять студентам-донорам дни отдыха по аналогии с работающими гражданами, предоставлять на время волонтерской работы льготный проезд в общественном транспорте, включать наиболее активных волонтеров в кадровый региональный резерв, - прокомментировал Александр Ищенко.