«Увидела - чуть не упала в обморок»: в Ростовской области девочка-инвалид после унижений замкнулась в себе, а ее обидчица радуется жизни

Дончане просят наказать школьницу за издевательства над девочкой. Фото: источник "КП-Ростов-на-Дону" в правоохранительных органах региона

В Ростовской области, в одном из райцентров, 17-летняя девочка стала жертвой издевательства со стороны 15-летней местной жительницы. Наталья (все имена изменены в интересах следствия – прим. ред.) заставила Иру вначале встать перед ней на колени, а потом - раздеться. Все унижения, которым подверглась Ира, были сняты на камеру мобильного телефона и позже попали в сеть.

Именно то, что видео было обнародовано в сети, и послужило толчком для того, чтобы в ситуацию вмешались правоохранительные органы региона. Сейчас по данному факту идет проверка.

Ира, с детства страдающая эпилепсией, была госпитализирована в больницу. Там с ней работали психологи.

Но уже сейчас девочку выписали. По словам бабушки, внучка даже несмотря на работу с психологами сильно подавлена.

- Она целыми днями сидит в кресле в углу, поджав под себя ноги. Практически не разговаривает ни с кем. На днях я пошла с ней в магазин. По дороге лицом к лицу столкнулись с Натальей. Она до сих пор разгуливает как ни в чем не бывало. Ира когда ее увидела, стала бела как мел. Думала, она упадет в обморок, - рассказала корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» бабушка подростка.

По словам женщины, Наталья ни капли не раскаивается в содеянном.

- Более того, она в лицо мне заявила, что ее родители откупят за сто тысяч рублей, - продолжает пенсионерка.

По словам женщины, у нее в голове не укладывается, как школьница могла так жестоко и цинично издеваться над Ирой.

- Мы же в одном доме все живем. Наташа знала, что внучка страдает эпилепсией. Более того, у ее старшей сестры такой же диагноз! - утверждает пенсионерка.

По ее словам, родители обидчицы владеют недвижимостью в Сочи и сдают ее в сезон отдыхающим.

- Мама этой девчонки предлагала нашей семье решить вопрос миром. Но мы отказались. У нас сейчас одно желание – не встречать девочку, которая издевалась над внучкой, - сказала дончанка корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

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