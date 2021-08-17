В День знаний за парты донских школ сядут более 50 тысяч первоклассников

Скоро во всех донских школах прозвенит первый звонок Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вскоре во всех образовательных учреждениях страны прозвенит первый звонок. В Ростовской области для того, чтобы учащиеся могли вернуться в школы, ведется большая работа. Специалисты проверяют и устанавливают оборудование. Закупаются санитарные средства. Пока решено, что торжественные линейки 1 сентября пройдут только для первых классов.

Но окончательную точку в этом вопросе областное министерство образования поставит т чуть позже. При этом ведомство будет руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора.

Отметим, что в новом учебном году в донские школы придут более 50 тысяч первоклассников. Всего же за парты сядут порядка 446 тысяч учеников. Конкретно в Ростове в этом году будут обучаться более 115 тысяч детей, что на 4,5 тысячи человек больше, чем в предыдущем учебном году.

В ШКОЛАХ И ЗА ПАРТАМИ!

Напомним, что Президент страны во время прямой линии отвечая на самый волнующий родителей вопрос о форме обучения, сказал, что однозначного ответа пока нет. Каждому региону необходимо будет исходить из того, как обстоит ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Но младшие классы все же начнут учебный год 1 сентября. А уроки у них будут проходить очно: в школах и за партами.

При этом Министерство просвещения РФ считает, что при соблюдении всех санитарных требований ученики могут посетить линейку, встретиться с одноклассниками и учителями.

С мнением министерства согласна и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Более того, она уверена, что дистанционное обучение в принципе не способно заменить очную форму, которая влияет не только на уровень получаемого образования, но и на воспитание подрастающего поколения.

«ДИСТАНТ» И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

- Замена традиционного формата образования невозможна, потому что оно предусматривает не только обучение, но и воспитание. Оно не может проходить в онлайн-режиме. «Дистант» также негативно влияет на здоровье детей, — сказала Анна Кузнецова, выступая на стратегической сессии «Цифровое будущее России».

По ее мнению, с внедрением дистанционных технологий обучения торопиться не следует. Спикер объяснила свою позицию:

«Прежде всего следует разработать безопасные подходы к этому процессу. В числе первоочередных аспектов, которые необходимо учитывать при организации «дистанта», должна быть полная обеспеченность учеников интернетом и техническими средствами».

Детский омбудсмен уверена, что при организации учебного процесса руководствоваться нужно прежде всего интересами и безопасностью детей. При этом не секрет, что от долгого сидения перед компьютером элементарно портится зрение, да и мотивация к учебе у многих падает.

Отметим, что с 1 сентября на Дону начинают работать почти 3 тысячи образовательных организаций всех форм собственности. К началу учебного года в донских школах проведена большая работа не только по оснащению оборудованием, необходимым для качественного образования. Большой акцент также сделан и на безопасность учеников. Так, во всех учебных заведениях, которые находятся в ведении регионального минобразования, установлены «тревожные кнопки», организован пропускной режим.