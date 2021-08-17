В Ростове водитель бетономешалки снес семь иномарок и сам угодил в кювет

В Ростове произошла массовая авария Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове случилась авария с участием бетономешалки и семи иномарок.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, около двух часов дня в Змиевской балке. По предварительным данным, 40-летний водитель бетономешалки не справился с управлением, в результате чего снес шесть попутных автомобилей: Mitsubishi Lancer, Chevrolet Lanos, два Hyundai, SsangYong и Mercedes. После этого бетономешалка выскочила на встречную полосу, где врезалась в Hyundai Solaris, а затем съехала с дороги и угодила в овраг.

Очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду медиков скорой помощи и ДПС, но, к счастью, помощь никому из участников аварии не понадобилась, так как в аварии никто не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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