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Происшествия17 августа 2021 20:15

В Ростове водитель бетономешалки снес семь иномарок и сам угодил в кювет

Авария произошла в Змиевской балке
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове произошла массовая авария

В Ростове произошла массовая авария

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове случилась авария с участием бетономешалки и семи иномарок.

Инцидент произошел во вторник, 17 августа, около двух часов дня в Змиевской балке. По предварительным данным, 40-летний водитель бетономешалки не справился с управлением, в результате чего снес шесть попутных автомобилей: Mitsubishi Lancer, Chevrolet Lanos, два Hyundai, SsangYong и Mercedes. После этого бетономешалка выскочила на встречную полосу, где врезалась в Hyundai Solaris, а затем съехала с дороги и угодила в овраг.

Очевидцы вызвали к месту происшествия бригаду медиков скорой помощи и ДПС, но, к счастью, помощь никому из участников аварии не понадобилась, так как в аварии никто не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Массовое ДТП в Змиевской балке Ростова-на-Дону
Видео: страница "Rostov roads" в "Инстаграме"

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