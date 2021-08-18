Новости Ростова-на-Дону на 18 августа 2021: подскочило число заражённых ковидом среди детей младше шести лет

Среди заболевших также много молодых людей до 29 лет. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новости Ростова-на-Дону на 18 августа 2021 - главные события города и области. Рассказываем, что случилось за сутки.

Конкурс на замещение поста сити-менеджера проведут 11 октября, а имя победителя назовут 19 октября. По словам зампредседателя гордумы Татьяны Геогиевой, документы на участие в конкурсе начнут принимать 21 сентября.

Власти прогнозируют снижение бедности и рост зарплат в Ростовской области к концу 2024 года. Так, за это время средняя зарплата составит от 45,7 до 46, 1 тысячи рублей. Доля людей с доходом ниже прожиточного минимума снизится до 10 %.

Управление здравоохранения Ростова возглавил Сергей Мясников. Ранее он возглавлял в ведомстве сектор правового и информационного обеспечения. На этом посту Мясников сменил Ольгу Мельникову. Она уволилась в конце июля по собственному желанию.

Малыши и дети до шести лет стали чаще болеть коронавирусом в Ростовской области. Как рассказал главный санврач Евгений Ковалев, также выросла также доля заболевших в возрасте от 18 до 29 лет. По-прежнему много заражённых отмечается среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет.

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