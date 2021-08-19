Золотые вы наши: Как супруги из Волгодонска прожили вместе больше полувека

Супруги Александр и Людмила Мурашевы из Волгодонска стали «Золотой семьей». Фото: из семейного архива героев публикации

Супруги Александр и Людмила Мурашевы из Волгодонска стали «Золотой семьей». В том смысле, что победили в региональном этапе VI Всероссийского конкурса «Семья года». И теперь им предстоит доказать, что они лучшие в стране.

Вместе Мурашевы уже 52 года. А фраза «и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности» – действительно про них. Ведь, чтобы сохранить такой крепкий и долгий союз требуется немало сил, мудрости и уважения. О своей истории знакомства, жизненных принципах и, конечно же, секретах крепких отношений Александр и Людмила рассказали «КП - Ростов-на-Дону».

«С ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ ПОКАЗАЛСЯ МНЕ КРАСАВЧИКОМ»

- Когда мы встретились с будущим мужем, я была 18-летней студенткой музыкального училища, а мой Саша учился на 4 курсе индустриального университета, - вспоминает Людмила. - Первый раз пересеклись в городском паре. Танцевали, разговаривали обо всем на свете. Он сразу показался мне красавчиком. Тогда я и не представляла, что судьба протянет нам еще один счастливый билет.

Через какое-то время молодые снова встретились на межвузовских встречах: индустриальный институт приглашал студентов из музыкального колледжа.

- Это было как в фильме: только увидела его - сразу зажглись искры и буря эмоций, - улыбается супруга. - Мы не могли оторвать глаз друг от друга, словно понимали, что будем вместе и навсегда. Знаете, возникло ощущение, что это твой человек! Даже не колебалась. Приятно, что после той встречи была и третья, и четвертая.

- Я увидел ее впервые и сразу понял, что это моя будущая жена, - смеется Александр, нежно взглянув на Людмилу. - Даже мыслей других не было. С каждой такой встречей моя влюбленность перерастала во что-то взрослое, серьезное. Мне хотелось ей помогать, оберегать, поддерживать, быть рядом. Тогда-то я и понял: это любовь. Очень хотел, чтобы эта девушка стала моей женой. И смотрите: вместе 52 года!

Без споров в семейной жизни не обходится, но всегда муж и жена поддерживают друг друга. Фото: из семейного архива героев публикации

«С ГОДАМИ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬ НОВЫЕ ЧУВСТВА»

Влюбленность со временем переходит в другое качество: меняется форма взаимоотношений. Именно поэтому так важно воспитывать в себе новые чувства, помимо тех, что возникли в первый миг.

- Образ второй половины возникает в первую секунду знакомства, и остается навсегда, - делится секретами счастливой жизни дончанка. - Чтобы его не разрушать, требуется большая работа. В первую очередь, важно найти диалог друг с другом. Конечно, спокойный не всегда получается. Часто мы видим мир разными глазами, но конечную цель определяем совместно! Дороги могут быть разные, ведь мы оба личности, но важно, что путь этот сопровождается безусловной любовью и поддержкой. Никакого страха быть не должно. Любовь является определяющей в отношениях. Нет любви - нет семьи.

«РАБОТА ПОМОГАЕТ ПЕРЕЖИТЬ РАЗЛУКУ»

- Наши жизни абсолютно разные, - признается Людимла. - Он технарь, я работник культуры. У него атомная станция, у меня различные конкурсы, фестивали, смотры, праздники, корпоративы. В молодости оба работали допоздна, и порой даже на выходных, но это никак не мешало нам строить крепкую семью. Ведь, когда приходишь после рабочего дня в родной дом, тебе сразу тепло и хорошо. Можно расслабиться и поговорить обо всем, что произошло за это время. Мы с мужем оба карьеристы, работа для нас - способ реализации и гармоничных отношений. Только работа помогает мне переживать разлуку с любимым.

- Когда мне было 38 лет, по долгу службы улетел в Иран на год и восемь месяцев, - вспоминает Александр. - Помню, тогда с женой общались раз в неделю письмами. В целом, сигнал всегда был налаженный. Но, когда было совсем тяжко, мы разговаривали по телефону. Это сейчас кажется, что нет ничего проще. А тогда, чтобы услышать голос жены на другом конце провода, ей нужно было прилететь из Волгодонска в Москву. Ведь для связи с Ираном другой возможности не было.

Большая семья - настоящее богатство Мурашевых. Фото: из семейного архива героев публикации

«ОН - БЕСКОМПРОМИССНЫЙ, Я - ПОКЛАДИСТАЯ»

- Саша по характеру очень жесткий, требовательный, порой даже бескомпромиссный, - рассказывает жена. - А я мягкая, покладистая. Мы, с одной стороны, совершенно разные люди, как плюс и минус, как два полюса. У него - жизнь борьба, у меня - ожидание. Но при этом мы всегда находим золотую середину, иногда даже не понимаю, в чем она.

Спорим мы часто, и каждый после таких разговоров остается при своем мнении. Но время проходит и все налаживается само собой. Самое тут главное не спешить и не рубить с плеча. Моя мудрость и его терпение – отличный тандем. Ведь у Саши железные нервы, он меня прощает и терпит.

- Я ее терплю? – удивляется мужчина. - Хм, хорошо, что жена так думает, но на самом деле я ее очень люблю. Людмила в первую очередь для меня личность и вечный двигатель, правда. Она живет своей работой, а я это разделяю. Может, поэтому наш союз такой крепкий. Ведь гордость за своего партнера – это так важно. Моя жена – и она успевает все и везде! И я ее очень люблю!

«ВЗЯТЬ И РАЗБЕЖАТЬСЯ ПРОЩЕ ВСЕГО»

Любовь штука сложная штука, поэтому прочность отношений проверяется в наиболее трудные и сложные периоды.

- Таких моментов, как правило, у всех хватает, - говорит жена. - Проще всего взять и разбежаться в разные стороны, показать свой характер. Но, как по мне, это слабость. Всегда можно найти диалог, проговорить, взять тайм-аут, затем снова поговорить. Ну и конечно уметь договариваться.

- Мне кажется, что в основу отношений семьи положено чувство индивидуальной ответственности за свои поступки, - продолжает муж. – А еще видение в каждом члене семьи, независимо от возраста, личность, которую надо уважать. Требование друг от друга взаимоуважения, взаимной поддержки и любви. От благополучия семейных отношений зависит: счастлив человек, или нет.

Глядя на них, сразу не веришь, что супруги вместе уже больше полувека. Фото: из семейного архива героев публикации

И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ

- Если – вы семья, то все должно быть на виду: и в моменты горя, и в моменты счастья, - считает Людмила. - Но это не значит, что у каждого нет личного пространства. Я в этом плане не пытаюсь насаждать свое видение ни мужу, ни детям, ни внукам. Могу посоветовать, если нужно. Но опять-таки, если человек еще не созрел, мудро возьму тайм-аут и попытаюсь зайти с другой стороны. А еще нужно давать свободу второй половинке, давать возможность развиваться, и обязательно поддерживать. Ни в коем случае ни переделывать друг друга. Мне кажется, секрет в том, чтобы найти своего человека, того с кем точно будешь уверен в будущем. Тогда и вопросов не будет. Ведь нельзя переделывать человека. Даже в 20 лет – ты уже сформировавшаяся личность. Развиваться можно как вместе, так и параллельно, главное - иметь одни цели.

- Очень важно опереться на плечо родного человека вне зависимости от того, что произошло, - согласен Александр. - Безусловная поддержка, открытость и диалог - вот он рецепт успеха, ведь наша семья – это одна команда, где каждый слышит, слушает и помогает. Должно быть взаимоуважение. Друг другу надо уступать. Если этого не делать, то брак быстро разлетится. Очень важно внимательно относится к просьбам и пожеланиям друг друга, понимать их. Может, и не всегда получается, но надо стараться.

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