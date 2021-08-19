«Я готова!»: Виктория Лопырева предложила помощь в наведении мостов между Сейшелами и Ростовом

Виктория Лопырева готова помочь родному городу опытом и знаниями. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шикарную Викторию Лопыреву недаром называют самой сексапильной блондинкой страны. «Мисс Россия» образца 2003 года не дает расслабиться поклонникам ни на минуту, а ее Инстаграм пестрит роскошными снимками, на которых ростовчанка предстает перед подписчиками в идеальной форме.

Несмотря на то, что не так давно титулованная модель стала женой и мамой, в ее графике остается время и на отдых, и на спорт, и на информационную повестку. Очередным снимком в купальнике красотка проиллюстрировала новость из города, в котором родилась и выросла.

- С радостью прочла новость, что мой родной Ростов-на-Дону и столица Сейшельских Островов – город Виктория – подпишут побратимское соглашение, - поделилась она с подписчиками своего Instagram. - Вопрос об установлении связей между муниципальными образованиями подняли на последнем заседании городской думы. В общем, дорогие земляки, если понадобится помощь в установлении мостов - я готова. Опыт есть, иностранными языками владею.

Подписчики такому предложению обрадовались: «Ух ты! И такое возможно?» и «Было бы хорошо продвигать Россию в других странах». А еще оставили немало комплиментов хозяйке странички: «Шикарная красотка», «Ну какая же красивая», «Сногсшибательная красавица», «Что за Богиня? Тело - бомба!» и «Как вы круто выглядите».

Пост умницы-красавицы собрал больше 80 тысяч лайков.

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