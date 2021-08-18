Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы обсудили готовность школ к новому учебному году

Состоялось очередное заседание гордумы под руководством председателя городской думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице 17 августа состоялось очередное заседание гордумы под руководством председателя городской думы – главы города Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Одной из тем обсуждения стала готовность школ к 1 сентября.

ПОДГОТОВКА К ДНЮ ЗНАНИЙ

В новом учебном году в ростовских школах будут обучаться более 115 тысяч детей, что на 4,5 тысячи больше, чем в предыдущем. Рост количества обучающихся, несмотря на то, что в этом году введены в эксплуатацию две школы – школа № 32 на 290 мест и второй корпус школы № 22 в новом микрорайоне «Вересаево» на 1434 места, - привел к увеличению числа школьников, которым предстоит заниматься во вторую смену. Оно составляет 27,7%, это 32069 человек. В двухсменном режиме будут работать 72 школы.

Такой рост вызван также неработоспособным состоянием зданий школы № 44, лицея № 20, школы № 84, второго корпуса школы № 70. Их учащиеся распределены в другие образовательные учреждения. А для ребят из школы № 44 и лицея № 20 будет организован подвоз к местам обучения. В школе № 84 завершение работ планируется в четвертом квартале текущего года.

Отметим, что депутаты – члены постоянных комиссий по образованию и культуре, а также по делам молодёжи, физкультуре, спорту и туризму - в ходе подготовки к рассмотрению вопроса на заседании городской думы провели объезд школ в Пролетарском, Ворошиловском, Октябрьском, Советском и Ленинском районах города.

По их мнению, отраженному в выступлении председателя постоянной комиссии городской думы по образованию и культуре Юлии Исаковой, управлением образования принимаются необходимые меры, чтобы достойно встретить новый учебный год.

В принятом решении городской думы депутаты обязали управление образования в срок до 30 декабря завершить работы по капитальному ремонту и устройству физкультурно-спортивных зон, благоустройству территорий, ремонту кровли, санузлов и пищеблоков в образовательных организаций Ростова-на-Дону; в срок до 20 августа устранить нарушения, выявленные в ходе обследования образовательных организаций отделом надзорной деятельности по городу Ростову-на-Дону ГУ МЧС России по Ростовской области и к началу нового учебного года завершить мероприятия по подписанию актов готовности; в срок до 1 сентября установить в 113 образовательных организациях звуковое оповещение по предупреждению чрезвычайных ситуаций и завершить работы по оснащению оборудованием второго корпуса школы № 22 в микрорайоне «Вересаево».

А главам администраций районов города поручено обеспечить надлежащее состояние подъездных дорог вблизи образовательных организаций города к началу нового учебного года.

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

Во время заседания депутатами также был скорректирован бюджет донской столицы. Было принято решение направить дополнительные бюджетные ассигнования на текущий ремонт дорог, ликвидацию свалочных очагов возле контейнерных площадок во всех районах города, переселение граждан из аварийного жилья, открытие моногоспиталя на 100 коек на базе поликлиник и горбольницы № 4, открытие дополнительного госпиталя на 50 коек в горбольнице № 1, приобретение реагентов и расходных материалов для выполнения ПЦР-тестов на COVID-19 для КДЦ «Здоровье».

Расходы бюджета предусматривают также на оснащение мебелью, инвентарем, спортивным и компьютерным оборудованием образовательных учреждений города.

«ГОРДИМСЯ НАШИМИ СПОРТСМЕНАМИ»

Также на заседании депутаты приняли решение о материальном поощрении ростовских спортсменов – победителей и призёров XXXII летних Олимпийских игр в Токио, а также их тренеров.

По словам начальника управления по физической культуре и спорту города Дениса Браславского, прошедшая в столице Японии Олимпиада, в которой приняли участие более 11 тысяч спортсменов из 204 стран мира, стала самой успешной в истории для ростовского спорта. Из 336 спортсменов, вошедших в сборную Олимпийского комитета России 19 представляли Ростовскую область и 18 из них вернулись на Родину с олимпийскими медалями. Одиннадцать из них – ростовчане.

- Мы гордимся нашими замечательными спортсменами и их наставниками, желаем им здоровья, большого личного счастья, удачи и новых побед во славу отечественного спорта и на радость нам - их землякам! – выразил общее мнение депутатов председатель постоянной комиссии городской думы по бюджету города, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов.