Таможенники ЮОТ обезвредили банду перекупщиков автомобилей

Сотрудники Южной оперативной таможни задержали банду перекупщиков автомобилей. Фото: Южная оперативная таможня

Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с должностными лицами Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России смогли обезвредить банду перекупщиков автомобилей. Злоумышленники переправляли иностранные транспортные средства из Республики Абхазия.

Сотрудникам таможни удалось установить группу лиц, в которую входили граждане Российской Федерации и Республики Абхазия. Злоумышленники покупали иномарки на японских аукционах, а затем ставили их на регистрационный учет в Республике Абхазия. После этого транспортные средства перевозили в Россию под видом автомобилей абхазских организаций, которые работают на территории РФ. Настоящие владельцы машин проходили по документам как наемные сотрудники, которые ехали в Россию на автомобиле по делам фирмы.

Перекупщики предоставили покупателю Dodge Magnum 2004 года фальшивые документы, которые свидетельствовали о статусе и цели международной перевозки. Таким образом автомобиль перевозили в Россию с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.

- В настоящее время, возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РФ "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 2,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожилая семья потеряла почти 3,5 миллионов рублей после разговора с телефонным мошенником.

Сумма была снята в 230 транзакций.