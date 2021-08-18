"Как приболел - стал никому не нужен": Ростовчанин после инсульта месяцами живет на улице в старенькой "семерке"

"Семерка" заменила ростовчанину дом Фото: Артур СЕЛИМОВ

Алексей Смолов пережил инсульт и, потеряв трудоспособность, вынужден был перебраться жить в свой старенький автомобиль. Родная сестра с племянниками отказались помогать пожилому мужчине, и он остался с бедой один на один и без средств к существованию в своей сломанной "семерке", из которой воры уже вытащили аккумулятор.

ИНСУЛЬТ ЛИШИЛ ВСЕГО

Алексей спокойно жил своей жизнью, работал в крупном торговом центре - водил аппарат для чистки полов. Пенсия была маленькая, поэтому и вынужден был работать, чтобы платить за съемное жилье.

Внезапно мужчине стало плохо: он почувствовал недомогание и вызвал "скорую".

- 27 января ехал на работу, но мне стало плохо за рулем. Когда доехал до ТЦ, вышел и стал просить помощи. Охранники подумали, что я пьяный - потому что шатался и еле передвигался. Когда все выяснили, то вызвали медиков. У меня случился инсульт. Кардиохирург сказал, что нужна операция. Но сделать ее не получилось, так как денег не было, - рассказывает Алексей. - Я снимал квартиру, а там как узнали, что я приболел и не работаю, попросили освободить жилплощадь. Полтора месяца пролежал в больнице: идти в тот момент было некуда.

Сейчас погода улучшилась, а в июльское пекло кузов раскалялся, и хозяин не знал, куда деваться Фото: Артур СЕЛИМОВ

ПРЕДЛАГАЛИ ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Как рассказывает Алексей, из родных у него только сестра и племянники, остальные - уже на кладбище.

Сестра приютить его у себя отказалась, предложила пойти в дом престарелых, но Алексей старым себя не считает и отказался от подобного предложения. Единственное, куда он мог вернуться это в свой старенький ВАЗ 2107.

Пока Алексей лежал в больнице, воры стащили с его автомо аккумулятор и прокололи шины. Возвращаться из госпиталя пришлось в развалину на спущенных колесах. Денег к тому моменту совсем не было, еды купить не получалось, а работать пенсионер не мог, так как тело первое время совершенно не слушалось. Приходилось сутками сидеть в тесном кузове авто.

- Сейчас еще ладно - не так жарко, а вот в июле я не знал, куда себя деть, - рассказывает мужчина. - Пекло было ужасное, кузов машины был раскален, я не мог нормально вытянуть ноги и изнемогал от жара. Духота душила меня, я иногда ковылял в ближайшую тень, но спать там тоже не мог - стыдно было на людях так лежать. Приходилось спать сидя. Если честно, то в последний раз я высыпался только в больнице.

Но даже сейчас пенсионер старается поддерживать порядок: вещи свои стирает в химчистке за 350 рублей, конечно такая стирка идет в ущерб питанию. После инсульта ему необходимо было пропить лекарства, но они пока не по карману, приходится обходиться без них.

БЕЗ ЕДЫ И ЛЕКАРСТВ

Алексею с таким диагнозом, положена инвалидность, но он не может самостоятельно заняться оформлением. По его словам, он пару раз приезжал в местный территориальный орган, но, простояв в очереди, так ничего и не добился - нужны-то бумаги от врачебной комиссии. А заниматься этим у пенсионера совершенно нет сил.

Спит Алексей на водительском сидении. В последний раз лежал горизонтально в больнице Фото: Артур СЕЛИМОВ

- Как приболел - стал никому не нужен. Раньше была работа, я водитель по профессии, много какого транспорта переводил в своей жизни. Пока я работал, мог жить, а сейчас уже от нормального существования ничего не осталось, - делится болью Алексей. – Не бездельник, не пьяница, а меня уже записали в бомжи. Конечно, сейчас ночевать негде, но я готов работать, пока дышу.

Как известно, беда не приходит одна: пока он восстанавливался после инсульта, скопилось немало проблем. В 2019 году он взял займ в одной из контор с пестрым названием. Как утверждает мужчина, долг в размере 15 тысяч он выплачивал на протяжении полутора лет, но сейчас у него еще вычитают деньги с пенсии: вместо 5 500 рублей он получает 5 142 .

ЛИШЬ БЫ НОГИ ВЫТЯНУТЬ

Несмотря на усталость, голод, недосып и постоянное головокружение, Алексей старается понемногу ходить, чтобы вернуть себе прежнюю работоспособность. Сейчас он экономит на еде, чтобы собрать денег на бензин.

Неравнодушные горожане сделали публикацию о пенсионере в соцсетях. После того, как запись посмотрели жители города, они начали предлагать свою помощь, приносить еду и воду.

- Нашлись добрые люди, принесли мне новый аккумулятор и бензонасос. Едой угощали, я очень благодарен за поддержку, - улыбается ростовчанин.

У Алексея, по его словам, впервые за столько месяцев появился стимул к жизни. Ему предложили работу водителем на "ГАЗели", поэтому пенсионеру нужно скорее починить свою "семерку".

Правда, руки пока почти не слушаются, стоять сложно. Но он все равно поменял бензонасос и двигатель автомобиля завелся. Алексею обещали, что залатают его пробитую шину, и тогда он точно сможет свободно передвигаться.

Сейчас у мужчины единственная цель - починить свой автомобиль, чтобы на нем можно было еще и передвигаться по городу. Он хочет собрать недостающие документы и справки, чтобы оформить инвалидность и устроиться на работу. И пока его верная "семерка" - единственная надежда на приемлемое существование.

Добрые люди помогли частично отремонтировать машину Фото: Артур СЕЛИМОВ

НАЧАЛИ ПОМОГАТЬ

ХОЧЕТ НАЙТИ СВОЮ ДОЧКУ

У Алексея есть родная дочь, она живет в Литве. Последний раз он видел ее, когда она была совсем маленькая. Рите 45 лет исполнится 21 октября. С тех пор, как они с матерью уехали, он не виделся с ними. Фамилию пенсионер точную не знает - либо Смолова или Клемените.

- Она такая хорошенькая была в детстве. Мы жили тут, в доме недалеко от сюда. Хочу ее увидеть, пока еще живу, - делится своими переживаниями Алексей. - У нас плохие отношения с Литвой сейчас, жалею, что пока был на ногах, не поехал искать ее.

ВМЕСТО PS: Уже вечереет. Алексей закрыл капот своей "семерки", сел на водительское сидение и будет готовиться ко сну. В таком сидячем положении ему придется провести еще одну ночь. Несмотря на все невзгоды, Алексей сохраняет позитив: попав в такую невыносимую ситуацию, он не опустил руки, а пытается бороться, говорит, когда его автомобиль поедет, он хочет чувствовать как ветер продувает салон, и тогда он будет по настоящему счастлив. Его скромное жилище метр на метр - последняя тонкая нить которая связывает его с прошлым. Пожелаем пенсионеру скорейшего выздоровления, обрести жилье, работу и найти свою дочь.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

"Помогут сделать инвалидность и предоставят кров"

Вера БЫХАВЕНКО, заведующая отделением ночного пребывания в центре социальной помощи города Ростова-на-Дону

- По адресу Амбулаторная, 97, расположено отделение, где пребывают граждане пенсионного возраста и те, у кого есть инвалидность. Алексею необходимо обратиться в это учреждение - там круглосуточное обслуживание, попасть туда можно имея два документа - флюорограмму и индивидуальную программу. Получить эти справки можно с помощью территориальных органов социальной защиты. Если мест в ростовских центрах помощи не будет, то можно обратиться в Министерство труда и социального развития Ростовской области: там могут подсказать, где по области есть свободное жилье. Пенсия и паспорт есть - это уже хорошо. Если он сможет собрать документы и устроиться в социальный центр, ему помогут сделать инвалидность и предоставят кров.

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