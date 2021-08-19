Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко взял под личный контроль благоустройство территорий в рамках проекта «Инициативное бюджетирование»

Алексей Логвиненко взял под личный контроль реализацию проекта «Инициативное бюджетирование». Фото: пресс-Служба городской администрации

В Ростове-на-Дону в среду, 18 августа, состоялось заседание коллегии городской администрации. Сити-менеджер Алексей Логвиненко вместе с коллегами рассмотрел ряд ряд вопросов, один из которых касался программы «Инициативное бюджетирование».

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Отметим, что ее цель – вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения, развитие общественной инфраструктуры своего села или города. Участвуя в проекте, граждане определяют направления расходования бюджетных средств, софинансируют выбранные объекты, помогают в выполнении работ и контролируют их качество. Привлечение средств жителей и бизнеса как дополнительного источника финансирования не самоцель. Денежное участие граждан способствует отбору наиболее значимой проблемы, более эффективной и бережной эксплуатации объекта, изменению отношения людей к своей роли в развитии территории.

Проект должен быть направлен на решение вопросов местного значения и иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления.

Проект должен быть выбран собранием граждан в качестве приоритетного и не может касаться объектов частной собственности. Денежный вклад граждан и бизнеса не менее 5% от стоимости проекта.

При этом размер субсидии из областного бюджета на поддержку одного проекта не превышает 2 млн рублей.

Проект должен быть завершен до 1 октября года, в котором предоставляется субсидия.

ЧТО СДЕЛАНО И ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ

Так, в рамках программы «Инициативное бюджетирование» в прошлом году в донской столице благоустроили детскую площадку в сквере Дортмундский на Западном, спортивную площадка в Кировском районе и еще одну детскую площадку, расположенную также в центре города.

По словам заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по жилищно-коммунальному хозяйству Алексея Пикалова, в 2021 году планируется в рамках программы «Инициативное бюджетирование» обустроить уже шесть объектов.

Это спортивная площадка и детская игровая площадка на Добровольского, 24. Также благоустроят скверы в Кировском и Ленинском районах города. На Социалистической появится детский игровой комплекс, а в парке Фрунзе – спортивная площадка.

Также уже начата работа по благоустройству объектов в 2022 году. Сейчас составлен предварительный перечень из 11 объектов. После приятия решения о том, какие объекты будут выдвинуты на конкурс, будет подготовлена проектно-сметная документация.

Работы по благоустройству планируется завершить уже к 1 октября 2021 года.

- Данный конкурс – это отличная возможность для граждан нашего города проявить свою инициативу и сделать наш город еще лучше, мы призываем всех заинтересованных граждан в развитии города принять активное участие и обозначить свою позицию и готовность участия в вопросах благоустройства нашего города, - сказал сити-менеджер.

При этом Алексей Логвиненко предположил, что в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» можно благоустраивать и больше объектов, даже несмотря на то, что по правилам их число ограничено. Сити-менеджер выразил уверенность в том, что если муниципалитет справляется со всеми обязательствами, в том числе и с бюджетными, то всегда можно будет найти поддержку у губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Также глава администрации сказал, что можно пойти по иному пути и разработать программу, в рамках которой на благоустройство территорий средства будут выделяться из городской казны.

По итогам обсуждения глава администрации поручил подготовить соответствующие предложения по данному вопросу. Они будут рассмотрены на ближайшей коллегии.