Вылетел на встречку: полицейские рассказали, кто спровоцировал ДТП с пятью погибшими в Калмыкии

В ДТП погибли двое подростков и пятилетний ребенок. Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

В Республике Калмыкия 19 августа при столкновении легковушки и грузовика погибли пять человек. Полицейские назвали предварительную причину и другие подробности смертельного ДТП.

Напомним, авария произошла на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь около 9 часов утра. Как сообщили в республиканском МВД, 40-летний водитель «Ниссан Альмера» ехал строну Астрахани. Не убедившись в безопасности маневра, мужчина выехал на встречную полосу. Здесь иномарка лоб в лоб столкнулась с «КамАЗом». В результате погибли все люди, которые находились в «Ниссане».

"Ниссан" лоб в лоб столкнулся с "КамАЗом". Фото: ГУ МЧС по Республике Калмыкия.

— От полученных травм погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля: 42-летняя женщина и дети 15-ти, 9-ти и 5-ти лет. Все они были жителями Астрахани, — прокомментировали в МВД по Республике Калмыкия.

Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». На месте происшествия работает следственно-оперативная служба.

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