Школьный буллинг: как этому помешать

Со специалистами разбираем, как быть родителям подростка, который подвергся травле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подростки, освоив интернет, зарабатывают популярность, выкладывая в сеть издевательства над школьниками, тем самым еще больше переходя черту дозволенного. Один из громких случаев не так давно произошел на Дону, когда девочка-подросток унизила сверстницу-инвалида. Издевательства были сняты на камеру мобильного телефона и попали в Сеть.

Психологи говорят, что публичность унижений забирает у жертвы всякий стимул к борьбе. Она становится полностью подвластна своему обидчику, который чувствует безграничную власть. Буллинг - одно из самых страшных наказаний, которое преследует подростков и детей. А если обидчик почувствовал свою безнаказанность, то зачастую он будет постоянно унижать свою жертву. И защитить ребенка в этой ситуации одними лишь наказами «дай сдачи» или не «обращай внимания» - не получится. Проблему нужно решать комплексно. В противном случае школьнику грозит психологическая травма, которая будет преследовать его на протяжении всей жизни. Как этого не допустить, говорим с ростовскими экспертами.

ПОЧЕМУ РЕБЕНОК НЕ МОЖЕТ ДАТЬ ОТПОР

Специалисты говорят: школьника могут затравить по абсолютно разным причинам - не так одет, не с теми общается. Причиной может стать и просто неприязнь к человеку. И здесь важно понять не причины, по которым ребенка принижают, а узнать - почему он не может им противостоять.

- Основная проблема подростков, которых унижают, заключается в том, что они боятся навредить своему обидчику, - рассказывает ростовский тренер по кикбоксингу Арслан Мижоев. - Если посмотреть на все унижения над школьниками, они же часто сопровождаются не болевыми, а именно унизительными манипуляциями. Жертва боится боли и физической расправы, поэтому идет на выполнение других менее болезненных требований обидчика. Она не умеет постоять за себя и считает, что это плохо кого-то бить, пускай даже за дело. У нее стоит своеобразный барьер на сопротивление. Она не может дать команду своему телу на атаку. В случае буллинга, как правило, над школьником издевается не один, а несколько человек. И в этой ситуации с подростком нужно определенно заниматься единоборствами и давать ему спаринговаться с партнерами, чтобы он не боялся наносить удары. Он должен научиться испытывать боль и не бояться причинить ее обидчику.

- Именно так и происходит, ведь школьники переживают, что в зале над ними тоже начнут издеваться, но уже более сильные соперники, - продолжает эксперт. – Поэтому необходимо продумать индивидуальные занятия. И еще - не нужно скрывать от тренера причины тренировок, всегда следует прямо говорить, с какой целью пришли в зал. К примеру, ко мне часто приходят ребята перед службой в армии. Это, конечно, совсем другое, но ситуация похожая.Бывает так, что ребенок подавлен и не хочет заниматься единоборствами публично в зале.

Тренер подмечает, что, в случае буллинга, ребенок должен осознать, что за отпор его не будут осуждать родители, а школьные походы к директору - не так страшны как кажутся.

Нужно внимательно наблюдать за окружением ребенка: с кем он дружит и как общается со сверстниками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ

Если представители единоборств подходят к молодежной травле с позиции силы, то у психологов на этот счет совсем другие методы.

Анастасия Беренова, ростовский эксперт по детской безопасности, считает, что ребенка, в первую очередь, важно научить правильно оценивать ситуацию, эффективно защищаться или вовремя попросить о помощи.

Поскольку буллинг присутствует в небольших группах, необходимо, чтобы школьник умел общаться корректно: так он не станет зачинщиком или провокатором.- Вопросы обеспечения безопасности в школе очень объемны: нужно уметь оценивать ситуацию, состояние коллектива и личные качества, ведь кому-то одна и та же ситуация покажется легкой шалостью, а кого-то травмирует, - уверена психолог. - Если подросток умеет сохранять спокойствие и разумное поведение, то он уже на половину победил. Родителям же советую сохранять доверительные отношения с детьми, чтобы всегда быть в курсе происходящего, и верить, что вы дали им нужные навыки, чтобы они могли сами справляться с зачатками конфликтных ситуаций.

- Некоторые родители очень злятся, когда узнают, что над ребенком издеваются, - продолжает эксперт. - И вместо помощи, начинают винить свое чадо в том, что он слабый, тем самым еще больше развивая комплексы у ребенка. Особенно губительно, когда мамы и папы начинают говорить, что им стыдно за своего ребенка. И в этом случае, школьник начинает верить в то, что он действительно заслужил издевательства, так как он хуже остальных.

Другими словами, чтобы не стать жертвой травли, ребенок должен обладать эмоциональной устойчивостью, быть уверенным в себе и своих силах. Если у школьника будет поддержка в семье, то в любой ситуации буллинг ему не страшен.

КОНКРЕТНО

Как обезопасить ребенка

- Родители всегда должны поддерживать связь со своими детьми. Интересоваться не только учебой, но и взаимоотношениями в школе. В этом случае важно это делать не напрямую, а в контексте другой темы разговора.

- Всегда нужно поощрять ребенка, говорить о его талантах и поддерживать в любых начинаниях.

- Школьникам важно заниматься спортом, это будет развивать его тело и прибавлять уверенности.

- Нужно внимательно наблюдать за окружением ребенка: с кем он дружит и как общается со сверстниками.

- Важно выявить травлю на ранних этапах, тогда обидчика можно будет привлечь к наказанию. Он поймет, что у ребенка есть защита и опора. Необходимо донести до ребенка, то что в издевательствах со стороны он не виноват.

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