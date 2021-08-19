В Ростовской области зафиксировали критическую концентрацию амброзии

В кубометре воздуха может содержаться до семи сотен пыльцевых зерен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области зафиксирована критическая концентрация амброзии. Об этом рассказала начальник отдела аллергических и аутоиммунных заболеваний НИИАП РостГМУ Элла Чурюкина.

По словам специалиста, сейчас в одном кубометре воздуха может содержаться от пяти до семи сотен пыльцевых зерен. При этом негативную реакцию для организма может вызвать десять таких зерен. Амброзия активно размножается, поэтому последствия могут быть еще более катастрофическими.

— Растение распространяется очень быстро. Одно может дать до миллиарда семян. Не все семена прорастают сразу. Некоторые могут храниться до 40 лет в земле и только потом прорасти. А это уже влияет на только на самочувствие аллергиков, но и состояние окружающей среды, — комментирует Элла Чурюкина.

Она пояснила, что амброзия истощает почву и негативно сказывается на развитии других растений. Тем временем для самого сорняка в Ростовской области есть все условия — много света, высокие температуры и сильный ветер.

Напомним, сейчас основной метод борьбы с амброзией — штрафы для собственников участков. При этом если сорняк вырос на муниципальной земле, борьба с ним может также оказаться неэффективной. Дело в том, что на уничтожение амброзии пока не выделяются отдельные средства.

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