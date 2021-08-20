Ростовскую область ожидает цифровая трансформация

Губернатор Василий Голубев уверен, что принятая на Дону стратегия позволит и дальше эффективно развиваться региону. Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области будут проведены более 90 мероприятий для трансформации тринадцати ключевых отраслей экономики. До 2030 года по распоряжению президента РФ Владимира Путина так называемой «цифровой зрелости» должны достигнуть ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранение, образование и государственное управление.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Чтобы выполнить указания главы государства, донской губернатор Василий Голубев утвердил «Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ростовской области». Эта программа рассчитана до 2024 года.

В региональные стратегии вошли шесть обязательных отраслей, а именно: «Образование и наука», «Здравоохранение», «Развитие городской среды», «Транспорт и логистика», «Государственное управление» и «Социальная сфера».

Кроме того, были включены и семь дополнительных - «Экология и природопользование», «Энергетическая инфраструктура», «Сельское хозяйство», «Промышленность», «Физическая культура и спорт», «Связь» и «Строительство».

В тексте документа были прописаны как региональные, так и федеральные мероприятия.

Глава донского региона считает, что нынешняя стратегия была принята в самое подходящее время, позволив региону и дальше эффективно развиваться.

«ДАЛЬШЕ СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ И ПОНИМАТЬ ТЕНДЕНЦИИ»

Так, 91 мероприятие по тринадцати ключевым отраслям экономики проведут на Дону до конца 2024 года. Планируется перевести в электронный вид массовые социально значимые услуги, также начнут действовать цифровые образовательные сервисы, в школах появится современная материально-техническая база. Кроме того, будет пошагово развиваться телемедицина, внедрение цифровых сервисов планируется и в транспортной сфере, в особенности в общественном транспорте.

Планируется цифровизировать и работу по сбору сведений оперативной статистики в промышленном секторе, природопользовании и сельском хозяйстве, а также работу сервисов и инфраструктуры жилищного хозяйства.

Цифровая трансформация ожидает и социальную сферу. В частности, будут произведены переход на проактивное предоставление мер социальной поддержки и цифровизация процесса оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от ЧС различного характера. А также мининформсвязь области подключит большее количество частных домов к интернету.

- Нужно чуть дальше смотреть в будущее и понимать тенденции, - прокомментировал Василий Юрьевич. - Я сегодня подписал документ, который начал работать. Это крупный, большой документ – программа цифровой трансформации Ростовской области. По сути, это стратегия нашей работы в сфере цифровизации. Мы должны здесь успевать, в том числе успевать готовить специалистов.