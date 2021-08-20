Погода в Ростове-на-Дону на выходные 21 и 22 августа 2021: шквалистый ветер и сильный туман

В выходные погода может испортиться. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 21 и 22 августа 2021 окажется дождливой. Синоптики считаются, что в городе ожидается похолодание.

21 августа температура составит плюс 26 — 28 градусов. Пройдут дожди, вечером — с грозой. Ветер юго-западный и западный — до 6 — 11 метров в секунду. При грозе порывы могут усилиться до 16 метров в секунду.

22 августа потеплеет до плюс 28 — 30 градусов. Вечером ожидаются дожди с грозой, в остальной период — без осадков. Порывы ветра может достигать 15 метров в секунду.

По Ростовской области в субботу пройдут дожди с грозой. Местами прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 24 метров в секунду. Ночью и утром отдельные районы накроет туман. 21 августа температура составит плюс 25 — 30 градусов, на следующий день — плюс 28 — 33 градусов.