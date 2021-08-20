Ливень в Ростове-на-Дону 20 августа 2021: прямая трансляция непогоды

На Ростов-на-Дону обрушился ливень. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Дождь в Ростове-на-Дону 20 августа 2021 подтвердил прогнозы донских синоптиков. На смену жаре, как и сообщал гидрометцентр, пришли сильные осадки. Спустя всего несколько минут ливня улицы в городе начало затапливать — следим за обстановкой в режиме онлайн.

14.34. Кадры дождя уже появились в социальных сетях. Такая ситуация сейчас, например, на Центральном рынке.

14.20. Напомним, накануне, 19 августа, в МЧС объявили штормовое предупреждение. В ведомстве предупредили о том, что на город надвигаются ливни с градом. Прогнозировалось также шквалистое усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду.

14.05. Настоящий тропический ливень накрыл Ростов-на-Дону. Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся в течение двух часов. Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», сейчас дождь заливает Батайск, Азов и Таганрог.

14.20. Пешеходы "переплывают" Ворошиловский проспект на пересечении с улицей Варфоломеева

"Брод" через Ворошиловский лучше переходить без обуви Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

14.30. Машины "плывут" по Ворошиловскому.

Машины "плывут" по Ворошиловскому проспекту Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

14.40. Вода в салоне машин, а водители на всякий случай прощаются с автопроводкой.