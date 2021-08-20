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Общество20 августа 2021 14:13

Ливень в Ростове-на-Дону 20 августа 2021: прямая трансляция непогоды

На город обрушились осадки с грозой - следим за последствиями дождя в Ростове-на-Дону 2021 в режиме онлайн
Михаил СТРИЖЕВ
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На Ростов-на-Дону обрушился ливень.

На Ростов-на-Дону обрушился ливень.

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Дождь в Ростове-на-Дону 20 августа 2021 подтвердил прогнозы донских синоптиков. На смену жаре, как и сообщал гидрометцентр, пришли сильные осадки. Спустя всего несколько минут ливня улицы в городе начало затапливать — следим за обстановкой в режиме онлайн.

14.34. Кадры дождя уже появились в социальных сетях. Такая ситуация сейчас, например, на Центральном рынке.

Ливень в Ростове-на-Дону 20.08.
Видео: https://vk.com/etorostovnadonu.

14.20. Напомним, накануне, 19 августа, в МЧС объявили штормовое предупреждение. В ведомстве предупредили о том, что на город надвигаются ливни с градом. Прогнозировалось также шквалистое усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду.

14.05. Настоящий тропический ливень накрыл Ростов-на-Дону. Синоптики прогнозируют, что осадки сохранятся в течение двух часов. Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», сейчас дождь заливает Батайск, Азов и Таганрог.

14.20. Пешеходы "переплывают" Ворошиловский проспект на пересечении с улицей Варфоломеева

"Брод" через Ворошиловский лучше переходить без обуви

"Брод" через Ворошиловский лучше переходить без обуви

Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

14.30. Машины "плывут" по Ворошиловскому.

Машины "плывут" по Ворошиловскому проспекту

Машины "плывут" по Ворошиловскому проспекту

Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

14.40. Вода в салоне машин, а водители на всякий случай прощаются с автопроводкой.

Ростовские автолюбители прощаются с проводкой. Фото: группа «Это Ростов» ВКонтакте

Ростовские автолюбители прощаются с проводкой. Фото: группа «Это Ростов» ВКонтакте

Ливень в Ростове-на-Дону 20 августа 2021, онлайн-трансляция
На город обрушились осадки с грозой - следим за последствиями дождя в Ростове-на-Дону 2021 в режиме онлайн
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