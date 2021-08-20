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Общество20 августа 2021 16:17

Ливень затопил улицы Ростова-на-Дону и спровоцировал ДТП: фото и видео последствий непогоды

Показываем, к чему привел ливень в Ростове-на-Дону 20 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Улицы затопило в центре города.

Улицы затопило в центре города.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Ливень в Ростове-на-Дону 20 августа 2021 снова привел к потопу в нескольких районах. Ливневки не справились с осадками, поэтому очень быстро дороги ушли под воду. Показываем фотографии и видео последствий непогоды.

Погода резко ухудшилась около 14 часов. Вскоре за окном уже ничего не было видно из-за плотной стены ливня. Продолжался дождь недолго, уже спустя полчаса пошел на спад. Но за это время осадки успели затопить дороги и тротуары, в том числе и в центре города. Так, например, выглядело пересечение улицы Варфоломеева и проспекта Ворошиловского. Из-за огромных луж людям приходилось переходить дорогу по щиколотку в воде.

Не лучше ситуация обстояла и на Центральном рынке. Работа на время замерла — продавцы и прохожие попрятались под навесами. А территория между торговыми рядами превратилась в стремительную реку.

Ливень в Ростове-на-Дону 20.08.
Видео: https://vk.com/etorostovnadonu.

Много проблем дождь доставил и автомобилистам. Некоторые ростовчане пожаловались в соцсетях на воду в салоне.

Дождь затопил дороги и тротуары.

Дождь затопил дороги и тротуары.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

А на Темерницком мосту, по словам очевидцев, столкнулись две легковушки. Люди утверждают, что из-за дождя один из автомобилей занесло, в результате чего он врезался в ограждение. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

ДТП из-за дождя.
Видео: vk.com/etorostovnadonu.

Сложная ситуация наблюдалась на улице Нансена. А территория рынка «Классик», судя по кадрам в соцсетях, напоминает озеро.

Последствия дождя в районе рынка "Классик".
Видео: https://vk.com/etorostovnadonu.

По прогнозам синоптиков, сильные дожди в Ростове ожидаются и завтра – 21 августа. Ливни могут сопровождаться грозой и градом. Прогнозируется шквалистое усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду.

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