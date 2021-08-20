«Рабский» труд за ноль рублей: откровения ростовской домохозяйки

Сколько может заработать ростовская домохозяйка? Фото: Тимур ХАНОВ

Когда женщина делает ставшие рутинными повседневные дела, в большинстве случаев этого никто из домашних не замечает, но, если она их не делает, это сразу становится заметным. Именно под таким девизом проходит каждый день обыкновенной домохозяйки. О своих "рабочих" буднях «КП - Ростов-на-Дону» рассказала ростовская домохозяйка Татьяна Соколова.

- У тебя каждый день - «день сурка», то есть ты постоянно уже на автомате отрабатываешь устоявшийся алгоритм действий. Сначала тебе это нравится, но потом после года-двух-трех все это становится тебе поперек горла, но по-другому жить ты уже не можешь - вырабатывается привычка, - поделилась мнением о своей «работе» ростовчанка.

УТРЕННИЕ ЗАБОТЫ

Изо дня в день Татьяна встает в восемь-девять утра (это лишь миф, что домохозяйки позволяют себе спать до обеда), иначе попросту не успеть переделать всех домашних дел. В семье уроженки донской столицы четыре человека - муж, сама Татьяна и двое детей - пяти и полутора лет. Утро ростовчанки начинается с приготовления завтрака младшему члену семейства, поскольку в детский сад ему пока рановато. Пока чадо будет уплетать отменную манную кашу, надо успеть хоть немного привести квартиру в порядок.

- Сначала я заправляю кровати - три штуки. Отдельное время занимает смена постельного белья, когда это необходимо. Когда с этим покончено, пора уже собирать со стола грязную посуду после малыша и заниматься ее мытьем, как, впрочем, и всей кухни, так как все мы знаем, как едят маленькие дети, - рассказывает домохозяйка.

После грандиозной уборки в святая святых каждой домохозяйки приходит время разбора прошедшей вчера стирки. В семье из четырех человек, да еще и с маленьким ребенком, это довольно трудоемкое занятие. А ну-ка, снять, разобрать где чье, аккуратно сложить, а в идеале еще и погладить и разложить каждому по шкафам. Занимает это занятие не меньше часа, а то и двух. Кроме того, надо успеть протереть пыль и пропылесосить, не говоря уже о мытье полов.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

- Так незаметно приходит время укладывать спать нашего Левушку. На этом теряется еще полчаса, как минимум, а с обедом и сбором всех разбросанных по квартире игрушек так может быть, и час. После этого надо перейти на следующий уровень и выполнить миссию по приготовлению ужина, пока ребенок спит, - смеется ростовчанка.

Но иногда приходится готовить не только ужин, но еще и обед, так как последние остатки супа были съедены часом ранее. Разумеется, практически каждая женщина знает, сколько уходит времени на приготовление того же супа, котлет и картофельного пюре, а ведь надо еще все это сделать с душой, чтобы пришедший с работы муж не заявил, что его мама готовит лучше. А после масштабной готовки в раковине ждет еще гора посуды...

Хорошо бы еще в этот промежуток времени развесить постиранные со вчерашнего вечера вещи и заложить в стиральную машинку новую стирку. Только перед этим надо еще не забыть из горы накопившихся грязных вещей отобрать определенный цвет, ведь не будете же вы стирать красное с белым или желтое с черным.

МАМА, ЖЕНА И ПСИХОЛОГ

- А тут уже и чадо проснулось, надо угостить его полдником, после которого снова предстоит вымыть посуду и кухню. Не замечаешь, как летит время, и вот уже открывается дверь и приходят голодный и уставший с работы муж, а вместе с ним и старший сын, который неустанно вещает про то, что у него было сегодня в садике. И только попробуй их обоих не выслушать! - делится Татьяна.

Пора бежать на кухню и накрывать ужин (после которого, к слову, надо опять мыть посуду), а потом легкий отдых с мужем перед телевизором и забавы с детьми. И, наконец, финальный этап - уложить всех спать. А утром снова на домашнюю «работу»...

СКОЛЬКО СТОИТ ТРУД ДОМОХОЗЯЙКИ?

«КП - Ростов-на-Дону» примерно рассчитала, сколько в месяц может получить обыкновенная ростовская домохозяйка.

Итак, прачки в Ростове получают зарплату около 26 тысяч рублей, повара - 32 тысячи рублей, мойщицы посуды - 18 тысяч рублей, няни - 20 тысяч рублей, а уборщицы - 10 тысяч рублей, психолога - 30 тысяч.

При таком раскладе Татьяна может получать в месяц порядка 136 000 рублей! Но сейчас ее труд оценивают словесно только любящий муж и любимые дети.

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