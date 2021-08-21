Новости Ростова-на-Дону на 21 августа 2021: кислородное отделение больницы № 20 решили не ремонтировать

Работы признали нецелесообразными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 21 августа 2021 — подборка «КП». Собрали информацию о главных событиях города и области за прошедшие сутки.

В региональном правительстве уточнили, что готовность областной инфекционной больницы составляет 99%. Ранее появилась информация о том, медучреждение возвели только на 58,7%. Власти пояснили, в опубликованном отчете по объекту были указаны данные, актуальные на начало июля.

Кислородное отделение больницы № 20 решили не ремонтировать. Как сказано в отчете по реализации программы здравоохранения, с учетом уже принятых мер работы являются нецелесообразными.

В Ростове и еще нескольких городах прошел сильный дождь с грозой. Из-за ливня в донской столице затопило многие улицы, в том числе в центре. Ранее «КП» публиковала фото и видео последствий непогоды.

Участкового врача-терапевта поликлиники № 4 в Таганроге заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации. Как сообщил источник в правоохранительных органах, в отношении медика могут возбудить уголовные дела по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей» и «Мошенничество».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове не будут ремонтировать кислородное отделение больницы №20

Информация об этом появилась в отчете по реализации программы здравоохранения. (Подробности)

Ливень затопил улицы Ростова-на-Дону и спровоцировал ДТП: фото и видео последствий непогоды

Показываем, к чему привел ливень в Ростове-на-Дону 20 августа 2021. (Подробности)