У нее и за Полярным кругом картошка росла!: как донская казачка Галина Ли-ди-у объединила шолоховские места с Китаем

Галина Константиновна и в 80 лет держит огород и пышные клумбы. Фото: из архива героя публикации

На ее участке в четыре сотки активно растут овощи, фруктовые деревья и целое море цветов. Галина Константиновна говорит про себя: «Я - земельная всю жизнь. Даже в вечной мерзлоте умудрялась картошку выращивать». А ее дочка возит клубни с юга, от мамы, и сажает у себя в северных широтах. «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с пожилой сельской труженицей и она рассказала, как ей удалось стать китайской казачкой.

ОНА ЖЕ АЛИЕВА, ОНА ЖЕ ГРАЧЕВА, ОНА ЖЕ И ЛИ-ДИ-У

Китаянкой Галина Константиновна Ли-ди-у стала не сразу. Родилась она в простой семье Алиевых в 1941 году в хуторе Лиховидовском. Дед - казак, отец - казак, и себя казачкой считает. Все как на подбор работящие: а откуда взять еды, если не трудиться на огороде да животных не выращивать? Еще маленькой девчушкой Галя мечтала стать швеей. И вот, окончив семь классов, девушка покинула родной хутор и отправилась в Луганск мечту воплощать. Освоив там азы швейного дела, Галина вернулась на родину.

Вскоре она встретила своего будущего мужа, сыграли свадьбу. Галина Константиновна, теперь уже Грачева, думала, что жизнь удалась. Но серьезные испытания были впереди.

Муж работал бульдозеристом и по работе был вынужден уехать в соседнее село. Там от коллег супруг узнал, что есть возможность заработать большие деньги на Севере. Недолго думая, мужчина решил поехать на заработки. Сначала уехал осваиваться один, а потом и Галина Константиновна переехала.

- На Чукотке я прошла специализацию на молочную кухню, а потом стала поваром, - рассказывает Галина Константиновна.

Еще с детства маленькая Галина очень любила землю, любила выращивать цветы.

- Я с детства земельная. Бывало, всю ее руками перешерстить могу, - продолжает Галина Константиновна.

Переехав на Чукотку, женщина умудрилась в суровых, холодных условиях продолжить заниматься своим любимым делом.

- На Север приехала и там развела цветы. Когда ко мне приходили, говорили, что попали в оранжерею - вся хата была в цветах! - хвастается бабушка Галина. - Хоть и земли там не было, но я умудрялась как-то: и огурчики, и помидорчики на окнах росли.

Но, несмотря на домашний уют и двоих детей, суровый Север развел супругов. Переезжать после развода женщина на Юг не стала.

ВЫШЛА ЗАМУЖ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Мать-одиночка с двумя детьми уже и не ждала никакой любви. Но через четыре года на пути Галины Константиновны встретился второй будущий муж - Николай Ли-ди-у. Он - обрусевший китаец: когда-то его дед с отцом приехали в Россию да тут и остались. На Севере Николай строил пятиэтажные дома. У него тоже за плечами непростая жизнь, двое детей. Вот и встретились два одиночества.

- Поженились мы уже, когда наши дети оканчивали школу. Все у нас сразу сложилось. Никаких ссор между детьми не было. Его сын с первых дней нашего с ним знакомства стал называть меня мамой. И до сих пор мы с ним общаемся как родные, - говорит Галина Константиновна.

В свободную минутку наша героиня не лежит, а занимается скандинавской ходьбой. Фото: личный архив героя публикации

В 90-е большая семья Ли-ди-у вернулась на родину казачки Галины, в шолоховские места. В станице Вешенской и построили свой дом.

Вскоре Николай заболел. По словам Галины Константиновны, у мужа были давно проблемы с сердцем. Но тогда еще не было возможности сделать операцию, а когда появилась, Николай от нее отказался. Потом супруг перестал ходить, и сильной казачке пришлось семь лет ухаживать за мужем. Прожили вместе 25 лет, когда Николай умер, и Галина Константиновна снова осталась одна.

УТРОМ ОГОРОД, ВЕЧЕРОМ - СПОРТ

Уже десять лет как нет рядом с казачкой любимого китайца. Однако дети и внуки продолжают ездить в гости к бабушке. А сын Николая превратил хобби Галины Константиновны в большое дело: живя на Севере, он построил теплицы, и теперь выращивает овощи и продает их.

Казачка с китайской фамилией тоже не забросила свое хобби. Несмотря на возраст, просыпается сельская труженица с восходом солнца. Пропалывает грядки и клумбы: на огороде в четыре сотки сейчас и морковь растет, и свекла, а рядом - бахчевые, тыквы и арбузы, всевозможные ягоды, даже гибрид под названием ежемалина.

- Подустала немного, поэтому вместо картошки - арбузы и тыквы, - признается Галина Константиновна. - А в молодые годы, даже на Чукотке, клубни у полярного круга сажала, и, представьте себе, росли!

Не мыслит хозяйка свой участок без цветов: здесь и петунии, и бархатцы, и пионы, и хосты, и ночные фиалки и обязательно много роз, особенно красных - их всегда много было на клумбах. Да только в этом году заморозки побили восемь кустов, осталось лишь четыре. К вечеру свободная минута появится - спорт: вместе с подругой занимаются скандинавской ходьбой.

А недавно женщина отметила юбилей - 80 лет!.

- Отметили юбилей очень хорошо. Думала, соберемся с подружками, поедим тортик. А оказывается, мои дети, внуки и правнуки приехали - дочка аж из Магадана прилетела! Наняли они двух артистов, ведущих. Я просто ахнула! Испугалась: подумала о том, чем их мне всех кормить, что это за люди. Но дети все наготовили и сами все мне привезли. Праздник запомнился на всю жизнь! - с теплом вспоминает Галина Константиновна.

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