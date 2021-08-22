Новости Ростова-на-Дону на 22 августа 2021: что произошло за сутки

В Ростове отменили празднование Дня города.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новости Ростова-на-Дону на 22 августа 2021 — подборка «КП». Рассказываем, что произошло в городе и области за сутки.
В Ростове отменили празднование дня города. В администрации сообщили, что такие меры приняли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Напомним, ранее в донской столице планировался концерт на Театральной площади.
В Новочеркасске сотрудники водоканала требовали дополнительную плату с потребителей. По данным УФАС, они просили деньги за техосмотр водомерного узла. Если же люди отказывались платить, то в Водоканале не подключали приемы учета. Организацию обязали заплатить 2, 3 миллиона рублей административного штрафа.
На торги выставили ООО «Евродон». По данным сайта банкротств, стоимость на рынке составляет 3,9 миллиона рублей. Продаются здания, оборудование и автомобили предприятия.
На следующей неделе в Ростове ожидаются массовые отключения электричества. Без света останутся дома в центре, Северном микрорайоне, в районе Сельмаша и других.
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