Новости Ростова-на-Дону на 22 августа 2021: что произошло за сутки

В Ростове отменили празднование Дня города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 22 августа 2021 — подборка «КП». Рассказываем, что произошло в городе и области за сутки.

В Ростове отменили празднование дня города. В администрации сообщили, что такие меры приняли в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Напомним, ранее в донской столице планировался концерт на Театральной площади.

В Новочеркасске сотрудники водоканала требовали дополнительную плату с потребителей. По данным УФАС, они просили деньги за техосмотр водомерного узла. Если же люди отказывались платить, то в Водоканале не подключали приемы учета. Организацию обязали заплатить 2, 3 миллиона рублей административного штрафа.

На торги выставили ООО «Евродон». По данным сайта банкротств, стоимость на рынке составляет 3,9 миллиона рублей. Продаются здания, оборудование и автомобили предприятия.

На следующей неделе в Ростове ожидаются массовые отключения электричества. Без света останутся дома в центре, Северном микрорайоне, в районе Сельмаша и других.

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