Новости Ростова-на-Дону на 23 августа 2021: пять человек погибли в ДТП с участием «ГАЗели»

Одного пассажира доставили в больницу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 23 августа 2021 — подборка от «КП». Собюрали информацию о главных событиях, которые произошли за сутки в городе и области.

В ДТП на трассе Сальск — Гигант погибли пять человек. По данным донской Госавтоинспекции, водитель Lada Kalina выехала на встречную полосу и врезался в «ГАЗель». В результате скончались оба водителями и три пассажира «ВАЗа». Еще одного пассажира легковушки доставили в больницу.

В микрорайоне Александровка к 1 сентября появится рынок. По данным администрации, торговый комплекс построили на пересечении улиц Вересаева и Береберовская. В настоящее время завершаются благоустройство прилегающей территории.

В начале сентября десятки домов в Ростове останутся без горячей воды. Отключения связаны с проведением испытаний трубопроводов. Ранее «КП» публиковала полный список адресов, жителям которых нужно приготовить тазики.

За неделю ростовчане 97 раз пожаловались на поведение водителей автобусов. Еще 166 обращений касались неудовлетворительного обслуживания транспорта. В администрации напомнили, что все жалобы оперативно отрабатываются, а высказаться пассажиры могут по телефону: 8 (800) 222-76-76.