В Ростовской области ищут 27-летнего местного жителя на «Ленд Крузере», который открыл стрельбу в ресторане

После полуночи один из участников конфликта при всех достал пистолет Фото: Василий Вахрин

Выходные «задались» для посетителей одного из кафе на юге Ростовской области. В Сальске в ночь с 21 на 22 августа один из отдыхающих устроил стрельбу: один из гостей ресторана оказался в больнице. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали подробности случившегося.

ТРИ ПУЛИ ПОПАЛИ В ЧЕЛОВЕКА

Уставшие от ковидных ограничений жители Сальска и района часто собираются в кафе с большим банкетным залом, что находится на краю города, на одной улице с кладбищем. В ночь с субботы на воскресенье отдых здесь в какой-то момент перестал быть культурным, и один из посетителей достал оружие.

Как сообщают в отделе МВД России по Сальскому району, по предварительным данным, около половины первого ночи между гостями заведения вспыхнул конфликт. В какой-то момент в руках у одного из участников ссоры очевидцы заметили огнестрельное оружие. Человек сделал несколько выстрелов, и в итоге 26-летний местный житель получил одну пулю в плечо и три — в голову.

СТРЕЛЯВШИЙ ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК

Пострадавшего с серьезными ранениями доставили в приемное отделение сальской ЦРБ. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и множественные ранения. Сейчас его лечат в травматологическом отделении.

Открывший огонь мужчина объявлен в розыск. В стрельбе подозревают 27-летнего жителя города, он скрылся с места происшествия. Полицейские уточняют, что мужчина может передвигаться на автомобиле «Toyota Land Cruiser Prado». Очевидцы добавляют, что внедорожник — белого цвета.

ЭТО - НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

Это уже не первый случай стрельбы в общественном месте в регионе за последнее время. Так, в июне ростовчане стали свидетелями похожего происшествия в конце рабочего дня прямо в центре города - на улице Пушкинской. Очевидцы рассказали о конфликте между несколькими мужчинами, в ходе которого один из его участников начал стрелять по машине оппонентов — черной BMW. В результате пострадал один человек, с ранением бедра его доставили в больницу.

А в декабре минувшего года перестрелку устроили на проспекте Стачки, в районе торгового центра. Тогда пострадал один человек, его доставили в больницу.

Мужчину доставили в больницу медики прибывшей к месту происшествия медики скорой помощи. Полицейские нашли и задержали троих мужчин в Мясниковском районе. При обыске у них изъяли травматическое оружие.

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