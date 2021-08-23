Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели: на смену жаре придут осеннее похолодание и дожди

Ростовчане почувствуют приближение осени. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону на ближайшие две недели 23 августа — 5 сентября окажется непостоянной. Точный прогноз пока неизвестен, но предварительно ожидаются жара и похолодание. Рассказываем, как будут меняться температуры и когда ждать осадков.

В первой половине текущей недели будет солнечно и без осадков. При этом высоких температур не ожидается — до плюс 28 градусов. В четверг и пятницу, 26 и 27 августа, пройдут дожди с грозой. Во время осадков ветер может усиливаться до 9 метров в секунду. Столбик термометра будет достигать плюс 29 — 30 градусов. В субботу и воскресенье, снова распогодится и потеплеет до плюс 31 градуса.

Начало новой недели будет жарким и ясным — до плюс 31 — 32 градусов. Однако уже 2 сентября повеет осенью — температура опустится до плюс 25 градусов. А на следующий день, 3 сентября, пройдут осадки. В выходные, 4 и 5 сентября, погода снова изменится — будет солнечно и без осадков. Потеплеет при этом незначительно — до плюс 26 градусов.

Погода в Ростове-на-Дону в ближайшие две недели будет тяжелой для метеозависимых людей. Ранее мы писали, как справится с головной болью, тошнотой и другими негативными реакциями организма.

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