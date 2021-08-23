Полицейские Ростовской области задержали подозреваемого в стрельбе в кафе

27-летнего подозреваемого доставили в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в кафе, в результате которой человек попал в больницу. Об этом по запросу «КП — Ростов-на-Дону» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

ПОССОРИЛИСЬ РОВЕСНИКИ

Инцидент произошел в полпервого ночи с субботы на воскресенье, 22 августа, на юге Ростовской области, в городе Сальске. Дело было в кафе, которое находится на окраине города, в районе кладбища.

В отделе МВД по Сальскому району сообщили, что, по предварительным данным, во время отдыха среди гостей случился конфликт, и в какой-то момент один из участников ссоры, 27-летний мужчина, достал оружие. Он стрелял в 26-летнего оппонента и трижды попал ему в голову, а четвертая пуля попала в плечо. Пострадавшего доставили в сальскую ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой и другими ранениями. Сейчас он находится в травматологическом отделении.

ИСКАЛИ БЕЛЫЙ «ЛЕНД КРУЗЕР»

Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В полиции уточнили, что он может быть за рулем автомобиля «Toyota Land Cruiser Prado». Очевидцы сообщали, что внедорожник — белого цвета.

- В настоящее время подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе областного МВД. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что это не первый случай стрельбы в общественном месте в регионе за последнее время. В июне в самом центре Ростова, на улице Пушкинской, в конце рабочего дня поссорились несколько мужчин, и один из них стал стрелять по машине оппонентов — черной BMW. Тогда от пулевого ранения пострадал один человек.

В декабре минувшего года перестрелку устроили на проспекте Стачки, у торгового центра. Тогда пострадал один человек, его доставили в больницу. А сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали троих мужчин в Мясниковском районе, изъяв у них травматическое оружие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области ищут 27-летнего местного жителя на «Ленд Крузере», который открыл стрельбу в ресторане

В больнице с серьезными ранениями оказался молодой парень (подробнее)

Что известно о пострадавшем при стрельбе в центре Ростова-на-Дону

Мужчину, раненого при обстреле иномарки, на скорой доставили в ближайшую больницу (подробнее)