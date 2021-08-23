Едим и умнеем: как кормить школьника, чтобы тот стал отличником

Специалист рассказала, какой рацион питания больше всего подходит школьникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вскоре во всех школах страны прозвенит первый звонок. В этом году с учетом ситуации, связанной с коронавирусом, в донской столице торжественные линейки 1 сентября пройдут исключительно для первоклассников. Уже известно, что школьников в этом году ожидает традиционный формат обучения.

Сейчас родители целиком окунулись в предшкольные хлопоты. Взрослые скупают для учеников ранцы, пеналы, карандаши и линейки. Вот только качество усваиваемых знаний не зависит от стоимости и количества школьных принадлежностей.

Помимо усердия, успехов в учебе поможет добиться правильное питание. Ростовский врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова рассказала, какой рацион необходим школьнику для улучшения работы мозга.

РЫБА И ЕЩЕ РАЗ РЫБА

Специалист настоятельно рекомендует ввести в рацион жирную рыбу – лосось, форель, слабосоленую сельдь или икру.

- Это источники Омега 3, - говорит медик. - Жирные кислоты крайне необходимы для мозга. Если ребенок не ест рыбу, то можно ввести в рацион льняное масло и семена чиа. Подойдет и рыбий жир, который можно купить в любой аптеке. Также можно использовать добавки Омега-3, но необходимо обращать внимание на то, чтобы в составе преобладала докозагексаеновая кислота.

Фрукты, ягоды и овощи обязательно должны присутствовать в рационе питания Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЯЙЦА И ВИТАМИН В

Яичные желтки также очень полезны за счет того, что в них содержится фосфатидилхолин, из которого состоят мембраны клеток.

- Яичные желтки нужны для поддержания уровня интеллекта, два – три раза в неделю они должны присутствовать в рационе, - продолжает эксперт.

Затем ученикам необходим источник витаминов группы В.

- Они положительно влияют на процессы памяти и на способность интенсивно учиться, - рассказывает специалист. - Также влияют на настроение и бодрость. Витамины группы В содержаться в крупах и бобовых. При этом необходимо ограничить потребление муки высшего сорта, также убираем быстрорастворимые каши.

АНТИОКСИДАНТЫ И КЛЕТЧАТКА

В рационе школьника крайне необходимы и антиоксиданты.

- Их легче всего получить из ягод, фруктов и яркоокрашенных овощей. Но чемпионы по содержанию антиоксидантов это все же ягоды – черника и голубика, - говорит диетолог.

В улучшение работы мозга вносит свою лепту и зелень.

- Это - источник натуральной фолиевой кислоты, необходимой для здоровья сосудов, а также источник клетчатки, способствующей правильной работе кишечника, - объясняет Елена Николаевна.

Полезны в школьном рационе и орехи, особенно – грецкие.

- Это и Омега-3 и Омега-6 кислоты. Так, 20 граммов орехов два-три раза в неделю – норма для ученика, - объясняет пользу продукта специалист.

А чтобы были силы и желание учиться, то это – белок животного происхождения: творог, яйца, рыба, мясо, морепродукты.

Кстати, в говядине и печени, помимо прочего, много железа, которое необходимо для профилактики анемии.

Не забываем про мясо - источник животного белка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПЛОТНЫЙ ЗАВТРАК И ДОСТАТОЧНО ВОДЫ

По словам ростовского доктора, не стоит забывать и про жирорастворимые витамины – А, Е, Д.

- Они есть в сливочном масле, в рыбьем жире, в яйцах, в печени трески, - продолжает врач.

При этом Елена Николаевна подчеркнула, что следует обязательно готовить ребенку плотный завтрак. Он должен быть не только углеводным, но содержать белки и жиры.

- Например, каша и кусочек мяса или сыра, или каша плюс яйцо, или каша плюс творог, - сказала эксперт.

Ну и, конечно, не стоит забывать о водном балансе. Норма для школьника – 30 миллилитров жидкости в сутки на килограмм веса.

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