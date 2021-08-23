Донские парламентарии обсудили догазификацию на Дону в свете задачи, поставленной президентом

Заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Михаил Сапрыкин провел круглый стол, посвященный вопросам догазификации в регионе. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове-на-Дону в Законодательном собрании прошло заседание круглого стола, на котором обсудили догазификацию в рамках реализации программы по бесплатному подведению газа к границам земельных участков частных владений граждан.

- В апреле президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании обозначил грандиозную задачу – подведение газопроводов ко всем негазифицированным домовладениям Российской Федерации. Уже в апреле была подготовлена «дорожная карта», а в мае вышел 184-й Федеральный закон, в рамках которого мы газифицируем не газифицированные ранее домовладения, - рассказал заместитель председателя комитета донского парламента по строительству Михаил Сапрыкин.

Он уточнил, что задача должна быть выполнена к 2023 году.

- Только в Ростовской области необходимо газифицировать порядка 150 тысяч домовладений. На это по всей России выделяется более ста миллиардов рублей. Задача сложная. С одной стороны, необходимо построить большое количество газопроводов. С другой стороны – эти газопроводы не были построены в свое время по ряду причин, - продолжил Михаил Сапрыкин.

Так, у кого-то из собственников не было возможности запроектировать и подвести газопровод к своему дому, в каких-то случаях не было технической возможности подведения к этим домовладениям газораспределительных сетей.

В свою очередь, депутат донского парламента, генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко отметил, что мероприятия по догазификации коснутся домовладений, в которых отсутствует стационарная плита, а также домов с индивидуальным отоплением и горячим водоснабжением за счет других энергоресурсов, отличных от газа.

- Иными словами, наша цель - обеспечить газом население для приготовления пищи, а также отопления и горячего водоснабжения, в том числе централизованных, – заявил Владимир Ревенко.

Тем временем пока еще существует множество административных барьеров как для потребителей, так и для газораспределительных организаций. Как результат недовольство потребителей длительными сроками и высокой стоимостью подключения к сети газораспределения, а также отсутствием четкого ответа по срокам проведения мероприятий по газификации.

- Поэтому самая главная задача, которая стоит перед всеми заинтересованными структурами в этой части, – максимально упростить процедуры для граждан, - сказал депутат.

Дончане могут уже сейчас подать заявку на догазификацию через МФЦ или клиентские центры Газпрома.

По словам Михаила Сапрыкина, итогом круглого стал пакет рекомендаций и предложений, направленных на выполнение поставленных задач.

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