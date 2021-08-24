Виталий Кушнарев: Запустить программу реконструкции дворов

Виталий Кушнарев предложил конкретные решения по исправлению городских проблем.

Виталий Кушнарев – кандидат в депутаты Госдумы по 152-му избирательному округу, в который входят Ростов, Новочеркасск и Аксай. В прошлом областной министр транспорта и глава администрации донской столицы, Кушнарев накопил огромный управленческий опыт и предлагает решения по целому ряду проблем. Все программные статьи кандидата – на сайте кушнарев2021.рф.

Сегодня мы публикуем одну из них.

- Что такое двор многоквартирного дома? Это пространство для отдыха, общения, занятий спортом, прогулок с детьми. Двор — место, где формируются локальные сообщества.

На данный момент стандартам современного благоустройства соответствуют только 40,5 % дворов в Ростовской области. Я считаю, это крайне мало.

Работая главой Администрации Ростова, я вместе со своей командой уделял благоустройству дворов большое внимание. В 2017–2018 годах по всей стране стартовал новый нацпроект «Формирование комфортной городской среды». Это благоустройство и дворов, и общественных пространств — парков и скверов.

В основу лег проект «Городская среда» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». На благоустройство дворов Ростовская область получила 900 млн рублей из федерального бюджета. Всего на программу пошло более миллиарда рублей.

Государство предложило деньги и поставило условие: жители должны сами придумать и договориться друг с другом о том, каким быть их двору. Кроме того, принять участие в софинансировании. Как правило, речь шла о 1–5 % стоимости проекта. Сумма зависела от того, выбрали собственники минимальный или расширенный вариант благоустройства. Первый включал в себя ремонт проездов, установку урн, лавочек и светильников. Второй позволял добавить спортивное оборудование, детские и игровые площадки и др.

Столица Дона этой возможностью воспользовалась очень успешно. За два года мы благоустроили 105 ростовских дворов. Новочеркасск подключился к программе в 2018 году, здесь было благоустроено только 2 двора.

Однако с 2019 года все дворы были исключены из программы. Оказались замороженными проекты более чем по 600 адресам. Средства сосредоточили на общественных местах — парках и скверах.

Необходимо восстановить финансирование этого направления. Предлагаю запустить отдельную федеральную программу «Новый российский двор»!

Основные принципы — те же. Жильцы должны определять облик своего двора. Благоустройство — на условиях софинансирования.

В то же время ряд параметров нужно изменить.

В 2017–2018 годах у нас был порядок проведения конкурса на благоустройство дворов. Однако в нем не была установлена верхняя планка финансирования. Результат: возникли вопросы относительно того, почему в одном дворе потратили условно 10 млн рублей, а в другом — на порядок меньше. Из-за такой неравномерности проект охватил меньше дворов, чем мог бы. Это необходимо учесть.

Еще один важный момент: в прошлые годы проект позволял финансировать благоустройство территорий, отмежеванных в собственность жильцов. Однако в Ростовской области много дворов, которые по большей части находятся на муниципальной земле.

Характерный пример. Военвед, 51-й военный городок. Когда я был главой Администрации, нам удалось добиться передачи домов Минобороны и, соответственно, их дворов в муниципальную собственность. Теперь стоит вопрос финансирования их благоустройства. В новой программе это нужно учесть!

Еще один заметный тормоз развития внутридомовых территорий — гаражи. Их количество в некоторых случаях настолько велико, что свободной земли для благоустройства просто не остается. При этом объявленная «гаражная амнистия» защищает как раз не большинство заинтересованных в развитии дворов, а меньшинство собственников. Нужно найти «золотую середину» в этом вопросе. Возможно, провести замену гаражей многоярусными парковками.

Я выступаю за разработку и принятие программы «Новый российский двор». Миллионы людей ждут ее!

Изготовитель: Индивидуальный предприниматель Лященко Максим Валентинович, место жительства: Ростовская область, город Ростов-на-Дону;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления 11.08.2021;

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.