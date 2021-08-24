Новости Ростова-на-Дону на 24 августа 2021: хранилище радиоактивных отходов АЭС построят на Дону

Стоимость разработки проекта 68,5 миллиона рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ковидном госпитале больницы № 20 скончался начальник управления по вопросам миграции донского управления МВД Андрей Федоренко. По данным 1rnd.ru, мужчина вакцинировался в июне, но в августе все равно заболел коронавирусом. 14 августа его состояние резко ухудшилось, а через пять дней он умер.

В Ростове всё-таки отметят день города. В этом году празднование пройдет 10 и 11 августа. Традиционного концерта на Театральной площади не будет, но вместо него проведут десятки других мероприятий. Ранее "КП" публиковала полную программу.

В областной инфекционной больнице продолжается монтаж медицинского оборудования. По словам министра здравоохранения Юрия Кобзева, комплектование учреждения практически завершено. Сдать объект планируют в конце августа - начале сентября.

В области собираются построить хранилище радиоактивных отходов Ростовской АЭС. Согласно сайту госзакупок, разработка проекта будет стоить 68,5 миллиона рублей, вместе со строительством - 870,8 миллиона.

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