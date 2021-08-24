По ее предмету нет троечников: педагог за 70 может дать фору молодым учителям

И за 70 жизнь педагога активна и насыщенна. Фото: личный архив героя публикации
Даже в преклонные годы учитель из Ростовской области не только сохраняет авторитет, но и популярна у молодежи. А ее воспитанники становятся призерами различных олимпиад по иностранному языку. «КП - Ростов-на-Дону» узнали секрет того, как быть на одной волне с молодежью в любом возрасте.
ЖИЛИ С МУЖЕМ ПРИ МЕСТНОЙ ШКОЛЕ
Уже 55 лет Лидия Федоровна Бессонова работает учителем немецкого языка в Гуляй-Борисовской средней школе в Зерноградском районе. Отдав всю свою жизнь сельской школе, она, и сегодня, уже за 70, продолжает воспитывать молодое поколение.
Лидия Федоровна в прямом смысле северная женщина: родилась в Кемеровской области, потом с семьей переехала на юг, в Ростовскую область, да так тут и прижилась. Окончив пединститут в Таганроге снова отправилась в холодные края - в Тюменскую область. Но теплые места манили обратно: недолго проработав на севере, она все же вернулась на Дон: сначала в станице Александровской преподавала немецкий язык, а потом перебралась в Зерноградский район.
- Здесь же познакомилась с будущим мужем, обычным рабочим, - вспоминает Лидия Федоровна. - У молодых не было своего жилья, вот и пришлось тогда ютиться в комнатушке при местной школе-интернате. Своим домом со временем обзавелись.
Даже сегодня, спустя десятилетия в браке, супруг Алексей Андреевич поддерживает Лидию Федоровну в любых начинаниях. Так, любимая работа — дело всей семьи: муж помог обустроить класс, в котором жена преподает немецкий язык. Будучи мастером на все руки, собрал стеллажи для методической литературы, закрепил стенды, повесил жалюзи.
Так и живут душа в душу. Сейчас у супругов трое внуков. Старший - веб-дизанер, средняя внучка - кандидат в мастера спорта по биатлону, а младшенькая - учится в школе на одни пятерки. Недавно губернатор наградил супругов Бессоновых знаком «Во благо семьи и общества».
ПРОДВИНУТЫМ ПЕДАГОГОМ МОЖНО БЫТЬ В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Директор Гуляй-Борисовской школы Светлана Лопатина говорит, что, Лидия Федоровна даст фору молодым и продвинутым учителям.
- Она постоянно совершенствует методику преподавания своих уроков, продумывает каждый этап, - говорит Светлана Николаевна. - Каждый урок Лидии Федоровны увлекательный и эмоциональный. Очень умело она связывает немецкий язык с событиями, происходящими в мире. И дети так этим увлекаются, что успеваемость по предмету у ребят постоянно растет - у нее практически нет троечников!
Также активную работу Лидия Бессонова ведет одаренными детьми: ее ученики всегда занимают призовые места на олимпиадах по иностранному языку.
После такой истории совсем неудивительно, что Лидия Федоровна - почетный работник общего образования РФ, ветеран труда.
А еще Лидия Федоровна возглавляла школьный клуб «Интернациональная дружба», была и представителем профкома, и классным руководителем. Вспоминает, что, когда была чуть помоложе, организовывала туристические поездки для школьников. Лидия Бессонова всю жизнь и по сей день щедро делится знаниями, душевным теплом и энергией с детворой, и дети всегда тянутся к любимому учителю, и слушают ее советы, когда другие авторитеты не работают.
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