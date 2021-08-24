Звездный Ростов: кто прославил донскую столицу на весь мир

Ростовские знаменитости, прославившие донскую столицу Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ростов - город не только колоритный, но и богатый на знаменитых людей. И это не только известные литературные деятели, но и звезды шоу-бизнеса. Некоторые из уроженцев донской столицы смогли прославить свою малую родину на весь мир. В «КП - Ростов-на-Дону» собрали список самых известных звезд нашего времени.

ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА

Эта сногсшибательная блондинка родилась в Ростове-на-Дону в июле 1983 года. В юные годы девушка обучилась в музыкальной школе игре на фортепиано, а затем окончила РИНХ по специальности «управлением предприятием». Позже красавица решила сделать карьеру фотомодели Уже в 2003 году она получила титул «Мисс Россия».

Ростовчанка имеет и пристрастие к футболу. Любовь к этому виду спорта у нее зародилась после того, как она стала соведущей известного комментатора Георгия Черданцева. В 2018 году Виктория стала послом чемпионата мира.

О личной жизни Лопыревой ходило множество слухов. По молодости Виктория вышла замуж за футболиста Федора Смолова, но брак их оказался недолговечным. В 2017 году было объявлено о предстоящей свадьбе Вики с певцом Николаем Басковым. Но незадолго до церемонии бракосочетание было отложено, Басков заявлял, что не видел возлюбленную уже много месяцев, а позже стало известно, что Лопырева находится на пятом месяце беременности. Уроженка донской столицы родила прекрасного сына, которого нарекла Марком-Лионелем. А отцом ребенка оказался бизнесмен Игорь Булатов, вскоре пара сыграла свадьбу и по сей день они живут душа в душу.

СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ

Известный актер родился в донской столице в январе 1963 года. В школьные годы он был жутко недисциплинированным. Из первой своей школы он был отчислен за плохое поведение в восьмом классе, затем ему пришлось сменить еще пару школ. Также он получил образование и в музыкальной школе.

После школы он поступил в театральное училище Щукина, откуда его тоже отчислили за профнепригодность, так как он стал часто сниматься в кино и забросил учебу. В настоящее время у Жигунова очень богатая фильмография. Он попробовал себя и в качестве режиссера, и продюсера, и и сценариста, и телеведущего, и поэта.

Актер трижды был женат, два раза на актрисе театра Вере Новиковой и совсем недавно заключил брак с журналисткой Викторией Ворожбит. От первого брака у Жигунова осталась дочь Мария. Долгое время актер встречался с Анастасией Заворотнюк. Их дуэт в сериале «Моя прекрасная няня» принес большую известность Жигунову.

ИРИНА АЛЛЕГРОВА

Мало кто знает, что эта знаменитая певица тоже является уроженкой Ростова-на-Дону. Она родилась в донской столице в январе 1952 года. В 1961 году семья исполнительницы переехала в Баку, там ее зачислили сразу в третий класс Центральной музыкальной школы. Она окончила школу в 1969 году, но сильно заболела и пропустила экзамены в Бакинскую консерваторию.

Пробиваться на большую сцену Аллегровой пришлось самостоятельно. Она выступала с различными музыкальными коллективами. Сольную карьеру ей удалось начать только в девяностые: ее композиции стали пользоваться большой популярностью.

Замужем знаменитая певица побывала целых четыре раза. От первого брака у нее осталась дочь Лала. В мужьях у Ирины Аллегровой были баскетболист Георгий Таиров, композитор Владимир Блехер, продюсер Владимир Дубовицкий и танцор Игорь Капуста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дворцы, узкие улочки и маленький Париж: топ мест в Ростовской области, где чувствуешь себя как в Европе.

Из-за коронавируса границы закрыты, но достопримечательностей хватает и в донских городах.