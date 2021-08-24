Получивший камнем по голове ростовчанин дал отпор грабителю и помог его задержать

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель донской столицы стал жертвой нападения. Мужчина возвращался с работы домой. Его путь пролегал рядом с железнодорожным вокзалом. Неожиданно к нему сзади кто-то подбежал и с силой ударил камнем по голове.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, злоумышленник рассчитывал на то, что жертва потеряет сознание, и забрать деньги не составит труда. Но не тут – то было!

Потерпевший оказался мужчиной крепким, внушительного телосложения. Мало того, что после удара камнем по голове он по-прежнему стоял на ногах, как ни в чем не бывало, так еще и дал сдачи нападавшему.

Злоумышленнику пришлось ретироваться. Но полицейские на транспорте быстро поймали его.

По словам источника издания, подозреваемым оказался студент одного из ростовских вузов. Учиться в донскую столицу 28-летний мужчина приехал из Сирии. Однако студент испытывал сильную материальную нужду, поэтому и решился на преступление.

- Злоумышленник попытался завладеть сумкой гражданина, в которой находились два мобильных телефона, документы и деньги в сумме более 160 тысяч рублей. После неудачной попытки подозреваемый хотел скрыться, но был задержан транспортными полицейскими,- прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

Сейчас студент находится под стражей. В его отношении завели уголовное дело по статье «Разбой». Максимальное наказание, которое грозит иностранцу, до десяти лет лишения свободы.

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