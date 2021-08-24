Врачи провели собаке уникальную операцию на сердце в Ростове-на-Дону

Врач Алексей Кротов спас жизнь Кексу. Фото: предоставлено ветклиникой
Дворняге повезло с семьей, но не повезло с сердцем. Так началась история про маленького смешного щенка из собачьего приюта, которого всего несколько месяцев назад забрала пара из Ростова-на-Дону. Малыша назвали Кексом. Пес быстро освоился в новом доме. А хозяева в нем души не чаяли.
Но безоблачное собачье счастье продлилось не долго. Новые мама и папа стали замечать, что Кекс быстро уставал: уже не бегал так задорно по дому и не вилял радостно хвостиком. Все чаще и чаще песик шумным забавам предпочитал сон. И тогда обеспокоенные хозяева решили обследовать питомца.
УЗИ сердца показало тяжелый порок. Жить с таким диагнозом малышу оставалось недолго. И в этом месте история про собачье сердце могла закончиться. Но ростовским ветеринарным врачам все же удалось сотворить самое настоящее чудо.
С помощью катетера специалисты устранили нарушение в сердечном клапане. Фото: предоставлено ветклиникой
ОБОРУДОВАНИЕ – ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Как оказалось, у Кекса был стеноз клапана легочной артерии. Это означало, что клапан был критически сужен, из-за чего и сердце не могло нормально работать. По-простому: Кексу не хватало кислорода.
Супруги стали искать ветеринаров, которые взялись бы спасти сердечко щенка. Но, как выяснилось, таких специалистов в стране – раз–два и обчелся. Подобные операции делают в Москве, Казани и Питере. А вот в донской столице подобный опыт - редкость.
- Раньше для таких пациентов был только один выход - тяжелая и рискованная операция на открытом сердце, - рассказали «КП - Ростов-на-Дону» в ветеринарной клинике доктора Кротова. – Но сейчас уже есть и другой высокотехнологичный метод, позволяющий с помощью специального оборудования пройти по вене, войти в сердце и расширить суженный клапан изнутри, исправив таким образом, его форму.
Все бы ничего, но сам метод и специалисты, его выполняющие, а также необходимое оборудование предназначены только для людей. Ростовские же ветеринары согласились рискнуть.
Собака вернулась к полноценной жизни. Фото: предоставлено ветклиникой
ВЗОРВАЛСЯ КАТЕТЕР, НА КОТОРЫЙ СОБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ
Хозяева Кекса, услышав об этом, первым делом выяснили, где можно купить материалы для операции. Оказалось, что их продают в России только в одном месте. Цена вопроса - 70 тысяч рублей.
Но сумма оказалась непосильной для ростовской семьи. И тогда на помощь пришли волонтеры. Деньги собирали всем миром. И получилось! На собранные пожертвования удалось купить все необходимое, в том числе специальный катетер.
Но неудачи, казалось, преследовали Кекса по пятам. Во время операции, которая, кстати, сама по себе несет большие риски, катетер разорвался!
- Возможно, был брак. Но вернуть производителю оборудование мы не смогли, так как использовали не по назначению – для операции собаки, а не человека, - пояснили в клинике.
Прошел месяц. Но даже эта ситуация не сломала решимости спасти собаку.
Теперь песик совершенно счастлив. Фото: предоставлено ветклиникой
ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ЗА ОПЕРАЦИОННЫМ СТОЛОМ
- В итоге хозяева согласились на то, чтобы мы провели открытую операцию на сердце, так как денег на новый катетер не было, - продолжает собеседник издания. - А за день до операции произошло чудо! Знакомый врач из Москвы передал нам столь нужный катетер. Причем, практически даром.
Вторая операция по спасению сердца Кекса шла три с половиной (!) часа. Тогда, когда на дворе было +40 градусов в тени. Оперирующим врачам пришлось быть в защитных костюмах для рентген-кабинетов.
- Дело в том, что контроль за тем, как по вене двигается катетер, осуществлялся с помощью рентгена. Поэтому специалистам пришлось быть в «защите», чтобы не облучиться, - пояснили в ветклинике.
И вот в таком виде сложных и жарких часов ветеринары бились за жизнь дворняги. А когда, наконец, добрались до клапана и сделали необходимое, то не могли сдержать эмоций. Счастливое «Ура!» грохотом разнеслось на всю клинику. А через два часа от наркоза отошел и Кекс. Домой он уходил уже на своих четырех лапах.
Сейчас пес, как и положено в его возрасте, носится по дому, чуть ли не сбивая с ног счастливых хозяев. А им это только в радость! Ростовчане уверены – у их любимчика впереди долгая счастливая жизнь. Ведь собачье сердечко может вынести не только предательство. Главное, чтобы рядом оказались те, кому не все равно: люди с большим и открытым сердцем.
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