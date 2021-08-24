Врачи провели собаке уникальную операцию на сердце в Ростове-на-Дону

Врач Алексей Кротов спас жизнь Кексу. Фото: предоставлено ветклиникой

Дворняге повезло с семьей, но не повезло с сердцем. Так началась история про маленького смешного щенка из собачьего приюта, которого всего несколько месяцев назад забрала пара из Ростова-на-Дону. Малыша назвали Кексом. Пес быстро освоился в новом доме. А хозяева в нем души не чаяли.

Но безоблачное собачье счастье продлилось не долго. Новые мама и папа стали замечать, что Кекс быстро уставал: уже не бегал так задорно по дому и не вилял радостно хвостиком. Все чаще и чаще песик шумным забавам предпочитал сон. И тогда обеспокоенные хозяева решили обследовать питомца.

УЗИ сердца показало тяжелый порок. Жить с таким диагнозом малышу оставалось недолго. И в этом месте история про собачье сердце могла закончиться. Но ростовским ветеринарным врачам все же удалось сотворить самое настоящее чудо.

С помощью катетера специалисты устранили нарушение в сердечном клапане. Фото: предоставлено ветклиникой

ОБОРУДОВАНИЕ – ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Как оказалось, у Кекса был стеноз клапана легочной артерии. Это означало, что клапан был критически сужен, из-за чего и сердце не могло нормально работать. По-простому: Кексу не хватало кислорода.

Супруги стали искать ветеринаров, которые взялись бы спасти сердечко щенка. Но, как выяснилось, таких специалистов в стране – раз–два и обчелся. Подобные операции делают в Москве, Казани и Питере. А вот в донской столице подобный опыт - редкость.

- Раньше для таких пациентов был только один выход - тяжелая и рискованная операция на открытом сердце, - рассказали «КП - Ростов-на-Дону» в ветеринарной клинике доктора Кротова. – Но сейчас уже есть и другой высокотехнологичный метод, позволяющий с помощью специального оборудования пройти по вене, войти в сердце и расширить суженный клапан изнутри, исправив таким образом, его форму.

Все бы ничего, но сам метод и специалисты, его выполняющие, а также необходимое оборудование предназначены только для людей. Ростовские же ветеринары согласились рискнуть.

Собака вернулась к полноценной жизни. Фото: предоставлено ветклиникой

ВЗОРВАЛСЯ КАТЕТЕР, НА КОТОРЫЙ СОБИРАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Хозяева Кекса, услышав об этом, первым делом выяснили, где можно купить материалы для операции. Оказалось, что их продают в России только в одном месте. Цена вопроса - 70 тысяч рублей.

Но сумма оказалась непосильной для ростовской семьи. И тогда на помощь пришли волонтеры. Деньги собирали всем миром. И получилось! На собранные пожертвования удалось купить все необходимое, в том числе специальный катетер.

Но неудачи, казалось, преследовали Кекса по пятам. Во время операции, которая, кстати, сама по себе несет большие риски, катетер разорвался!

- Возможно, был брак. Но вернуть производителю оборудование мы не смогли, так как использовали не по назначению – для операции собаки, а не человека, - пояснили в клинике.

Прошел месяц. Но даже эта ситуация не сломала решимости спасти собаку.

Теперь песик совершенно счастлив. Фото: предоставлено ветклиникой

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ЗА ОПЕРАЦИОННЫМ СТОЛОМ

- В итоге хозяева согласились на то, чтобы мы провели открытую операцию на сердце, так как денег на новый катетер не было, - продолжает собеседник издания. - А за день до операции произошло чудо! Знакомый врач из Москвы передал нам столь нужный катетер. Причем, практически даром.

Вторая операция по спасению сердца Кекса шла три с половиной (!) часа. Тогда, когда на дворе было +40 градусов в тени. Оперирующим врачам пришлось быть в защитных костюмах для рентген-кабинетов.

- Дело в том, что контроль за тем, как по вене двигается катетер, осуществлялся с помощью рентгена. Поэтому специалистам пришлось быть в «защите», чтобы не облучиться, - пояснили в ветклинике.

И вот в таком виде сложных и жарких часов ветеринары бились за жизнь дворняги. А когда, наконец, добрались до клапана и сделали необходимое, то не могли сдержать эмоций. Счастливое «Ура!» грохотом разнеслось на всю клинику. А через два часа от наркоза отошел и Кекс. Домой он уходил уже на своих четырех лапах.

Сейчас пес, как и положено в его возрасте, носится по дому, чуть ли не сбивая с ног счастливых хозяев. А им это только в радость! Ростовчане уверены – у их любимчика впереди долгая счастливая жизнь. Ведь собачье сердечко может вынести не только предательство. Главное, чтобы рядом оказались те, кому не все равно: люди с большим и открытым сердцем.

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