Новости Ростова-на-Дону на 25 августа 2021: что случилось в городе за сутки

Рассказываем о главных событиях города и области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 25 августа: что случилось за сутки. Собрали информацию обо всех событиях города и области.

Парковку на Гребном канале сделали платной. Собственник установил на территории блоки и шлагбаум. Теперь оставить автомобиль можно только за 100 рублей.

Новым главой Аксайского района назначили Сергея Бодрякова. Он будет занимать должность в течение пяти лет. Напомним, предыдущий глава Виталий Борзенко находится под стражей. Его подозревают в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Улицу Пушкинскую украсят декоративной подсветкой и световыми композициями. По данным портала госзакупок, на пешеходной зоне поставят инсталляции "Арка", "Журавль" и "Домик". Из бюджета планируют выделить 29 миллионов.