«Мы должны сохранить нашу страну»: представитель экологической партии обсудил с министром природных ресурсов раздельный сбор мусора

Представители экопартии вручили министруприродных ресурсов и экологии Ростовской области Михаилу Фишкину символический подарок — контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: Оксана Круглова

В Ростове-на-Дону во вторник, 24 августа, областной министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин встретился с председателем президиума Ростовской региональной организации партии «Зеленые» Дмитрием Ежовым.

Перед тем, как приступить к обсуждению рабочих моментов, представитель экологический партии вручил министру символический подарок – контейнеры для раздельного сбора мусора.

- Мы выступаем за формирование цикличной индустриальной экономики, и первый шаг к этому – раздельный сбор мусора. Переработка вторичного сырья дает возможность не загрязнять окружающую среду. В этом плане мы идем рядом с правительством Ростовской области, в частности с министерством природных ресурсов, которое активно популяризирует раздельный сбор мусора, - прокомментировал Дмитрий Ежов.

В свою очередь, министр Михаил Фишкин заверил, что три контейнера – для стекла, пластика и бумаги - обязательно установят у входа в министерство.

- Мы видим в лице вашего министерства главного просветителя и главного соратника в формировании цикличной экономики, которая может быть построена в стране уже сегодня. Вторичная переработка сырья является одним из главных путей для того, чтобы сохранить экологию. Мы должны спасти нашу страну, сделать все для того, чтобы она оставалась зеленой, - сказал Дмитрий Ежов.

Кроме этого, он поднял вопрос, связанный с проблемным состоянием донского водного бассейна.

Михаил Фишкин, в свою очередь, сообщил, что в июле председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил план «дорожной карты» по оздоровлению реки Дон и Цимлянского водохранилища. На ее реализацию предусмотрено более 105 миллиардов рублей.

- На мой взгляд, это большая победа для Ростовской области. Самое главное теперь - это грамотная реализация мероприятий для достижения значимого эффекта. Все это надо сделать в том числе и для будущих поколений, - сказал Михаил Фишкин.

В завершение встречи Дмитрий Ежов предложил Михаилу Фишкину присоединиться к экологической акции, направленной на очистку Зеленого острова от мусора. Уже известно, что 29 августа в ней примут участие несколько десятков экоактивистов.