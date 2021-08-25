Актер Сергей Жигунов посетил Ростов и Таганрог

Актер Сергей Жигунов приехал на малую родину. Фото: предоставлены партией «Новые люди».

Популярный актер Сергей Жигунов посетил Ростовскую область. В своем инстаграме он написал, что ростовчане сами попросили его о встрече.

- Люди регулярно мне пишут: жалуются на городские проблемы, просят о помощи. Меня волнует судьба моего города, нам есть что обсудить с земляками, - поделился известный артист.

«ТАКИЕ ПРОЕКТЫ НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ»

Но сначала Жигунов посетил Таганрог. Здесь он встретился с руководителем таганрогского отделения партии «Новые люди» Антоном Шенингом, кандидатом в депутаты Госдумы по 151 Таганрогскому округу Александром Чухлебовым, журналистами и общественными деятелями города. Присутствовала на встрече и художественный руководитель таганрогского камерного театра Людмила Илюхина. Она рассказала, что театр находится в сложной финансовой ситуации и даже рискует в ближайший год-два закрыться.

- Мы единственный в области театр, который работает как некоммерческая организация, - поделилась худрук. - Существуем двадцать пять лет, ни один некоммерческий театр в России не работал так долго. Но сегодня не можем позволить себе ни новые постановки, ни расширение штата, ни поездки на театральные фестивали, на которые нас регулярно зовут. Мы живем только с продажи билетов, а наш зал вмещает всего тридцать зрителей. Единственный вариант - стать муниципальным учреждением. Тогда мы сможем рассчитывать на бюджетное финансирование.

Сергей Жигунов пообщался с жителями региона в Таганроге и Ростове. Фото: предоставлены партией «Новые люди».

При этом Администрация Таганрога по мере возможностей поддерживает камерный театр - здание находится в безвозмездной аренде и, как юридическое лицо, театр платит только коммунальные расходы.

- Вы работаете с детьми, с нашей молодежью, и такие проекты нужно поддерживать на государственном уровне, - отметил актер. - Двадцать пять лет - это огромный срок, Коляда-театр существует меньше! Значит, вас очень любят зрители.

«НЕЛЬЗЯ ТЕРЯТЬ ОБЛИК ГОРОДА»

Сергей также прошелся по центру Таганрога. Ему устроили экскурсию по ключевым городским пространствам.

- Состояние дорог в центре Таганрога меня удивило. Яма на яме! И это в городе с огромным туристическим потенциалом! Так быть не должно, - уверен артист.

Во второй день визита к Сергею Жигунову присоединился и Александр Хуруджи. Фото: предоставлены партией «Новые люди».

Во второй день визита актер посетил родной ростовский лицей №20. К Сергею присоединился и Александр Хуруджи, кандидат в депутаты Госдумы по 152 Южному округу, который также является выпускников лицея №20.

- То, что мы начали заниматься ремонтом, реконструкцией и строительством новых школ - это очень хорошо. Хотелось бы только, чтобы при этом мы не теряли облик нашего города, наше уникальное историческое наследие, - сказал Жигунов.

Позже состоялась и творческая встреча актера в ДК «Ростсельмаш», на которую пришло около трехсот ростовчан. Ковидные ограничения помешали присутствовать в зале всем желающим. Поклонники в течение трех часов задавали Сергею вопросы. Любимый артист рассказал о становлении своей карьеры, о памятных событиях, связанных с Ростовом, обсудили и такие острые вопросы, как благоустройство общественных пространств и состояние городской среды. А в завершении встречи Сергей Жигунов дал автограф-сессию.