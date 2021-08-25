Где найти того, кто закрасит?: В центре Ростова хозяева не убирают с забора свастику

С самом центре города кирпичный забор дважды изуродовали свастикой. Фото: администрации Кировского района Ростова-на-Дону

Свастика средь бела дня: в центре Ростова-на-Дону забор одного из частных домов в конце улицы Станиславского исписали нацистской символикой. Местные власти пытаются добиться устранения запрещенных знаков, но пока безрезультатно. Об этом по запросу «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в администрации Кировского района города.

НАШЛИ 14 АВГУСТА

Как пояснили в администрации Кировского района, символы, похожие на фашистскую свастику, были обнаружены на кирпичном заборе одного из домовладений на улице Станиславского именно 14.08. - 14 августа, между Державинским переулком и улицей 7 Февраля. Теперь следствие выясняет, кто автор нацистской символики, изображенной в самом центре города.

- 16 августа сотрудник администрации вместе с полицейскими отдела полиции № 3 выехали на место, чтобы вручить собственнику участка уведомление о нарушении правил благоустройства, - сообщили в администрации.

Однако хозяева остались в счастливом неведении. Вручить уведомление просто не получилось: к делегации ни собственник, ни жильцы не вышли.

Поговаривают, что две свастики не убирают не просто так, да и появились они по неожиданной причине. Якобы, соседи давно конфликтуют и один из них не нашел ничего лучше, как изобразить на заборе у оппонента нацистскую символику, которую второй стороне придется закрашивать, чтобы не нажить проблем. А второй, мол, не убирает символы, чтобы можно было попрекнуть первого в вандализме.

А ЗНАК И НЫНЕ ТАМ

Не найдя тех, кого можно призвать к ответу, власти направили заказным письмом уведомление: собственник должен явиться в администрацию в эту пятницу, 27 августа, для составления административного протокола. Его рассмотрение планируется провести 8 сентября.

Сейчас администрация Кировского района Ростова подготовила иск в суд, чтобы обязать собственника земельного участка устранить рисунки, схожие с нацисткой символикой.

Сейчас следователи выясняют, кто нарисовал на кирпичном заборе две огромные свастики. А хозяева дома или жильцы нацистские символы так и не удалили.

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