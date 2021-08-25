«Должен быть порядок»: Специалист прокомментировал «взрыв» в электрощитке в Таганроге

Коммунальная авария или хулиганство - предстоит выяснить правоохранителям Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Ростовской области шокированы происшествием в Таганроге. Согласно первой версии, местный житель якобы подорвался на самодельном взрывном устройстве, который заложил в электрощиток его сосед. В «КП — Ростов-на-Дону» выяснили так ли это в администрации Таганрога и узнали у электриков, как можно было избежать страшного происшествия.

КОММУНАЛЬНАЯ ВОЙНА?

В среду, 25 августа, Таганрог ошарашила новость о пострадавшем якобы в «коммунальной войне». По первое версии «боевые действия» развернулись в пятиэтажке на улице Водопроводной, 15: один из жильцов узнал о долге за свет на 11 тысяч рублей, и чтобы не допустить принудительного отключения света, установил в щитке взрывное устройство. Но, говорят, в ловушку попал сосед, который ночью хотел открыть дверцу щитка: по городу разнеслась молва, что пострадавшего мужчину с контузией доставили в больницу.

СКОРАЯ НЕ ПОНАДОБИЛАСЬ

На самом деле слухи о произошедшем преувеличены. Как рассказали по запросу «КП — Ростов-на-Дону» в администрации Таганрога, жильцу скорая не понадобилась. В доме произошло отключение света, и мужчина решил проверить электрощиток, - объяснили в администрации.

- На место выехали представители правоохранительных органов, которые выясняют все обстоятельства случившегося, - уточнили в администрации города.

Пока не известно, что произошло — короткое замыкание или в подъезде действительно орудовали хулиганы и что-то установили в электрощиток — никакие версии не исключаются.

«ЗАЧЕМ ЖИЛЬЦАМ КЛЮЧИ?»

Даже если это и был взрыв, как такое могло случиться и что сделать, чтобы не стать жертвой «коммунальных войн» должников и ресурсников, в «КП — Ростов-на-Дону» поинтересовались у электрика, который пожелал не озвучивать свою фамилию.

- Это событие из ряду вон, и даже электрик бы не увидел, что щиток заминирован, то есть в этом случае пострадать мог любой, - говорит Александр. - Но по всем правилам должник не смог бы заложить взрывное устройство в щиток, если бы он был закрыт. По правилам, в многоквартирном доме электрощитки должны быть закрыты на ключ, а жильцы могут видеть показания своих счетчиков для оплаты квитанций через специальные отверстия. Ключи же должны храниться у управляющей компании или у старшего по дому, если МКД находится в непосредственном управлении у жильцов.

ЕЩЕ ОДИН ВЗРЫВ?

Днем ранее в Ростовской области при использовании пиротехники пострадал военнослужащий. Молодой мужчина потерял кисти обеих рук и был госпитализирован. Эту информацию подтвердил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

- Действительно, пострадал военнослужащий. Во время отдыха он использовал пиротехнику, и произошел несчастный случай. Это, скорее, можно назвать бытовой трагедией из-за нарушения техники безопасности, - прокомментировал Вадим Астафьев.

По факту произошедшего проводят проверку. Предварительно, ЧП произошло в Октябрьском районе на берегу реки Аюта.

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