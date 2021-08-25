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Общество25 августа 2021 17:07

Кто получит 10 и 15 тысяч: Каким категориям пенсионеров положены путинские выплаты в сентябре

Уточняют специалисты Пенсионного Фонда по Ростовской области
ТИХОНОВА Татьяна
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Выплаты не зависят от того, работающий пенсионер или нет

Выплаты не зависят от того, работающий пенсионер или нет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В редакцию «КП — Ростов-на-Дону» поступают звонки от наших читателей: жители донской столицы и области просят уточнить, положены «путинские» выплаты только пенсионерам по возрасту, или на них могут рассчитывать еще и пенсионеры по инвалидности работоспособного возраста, а ждать ли поддержки детям-инвалидам, и какие же документы и куда нести? Чтобы разъяснить ситуацию, мы обратились в отделение Пенсионного Фонда России по Ростовской области.

ПОЛУЧАТ 1,2 МИЛЛИОНА

Как сообщили в отделении Пенсионного Фонда, в Ростовской области более 1,2 млн пенсионеров получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Согласно Указу, который Владимир Путин подписал во вторник, 24 августа, единовременную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей получат граждане, постоянно проживающие на территории России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий. Право на выплату получат все работающие и неработающие пенсионеры независимо от вида пенсий.

НУЖНО ЛИ ИДТИ В МФЦ?

Единовременная денежная выплата придет пенсионерам в сентябре. Выплату осуществят территориальные органы ПФР на основании имеющихся в фонде документов. Чтобы ее получить, никаких документов нести ни в ПФР, ни в МФЦ не нужно. По поручению Президента России выплаты пенсионерам придут в сентябре этого года в беззаявительном порядке.

Тем гражданам, которые получают одновременно две пенсии, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом, единовременную денежную выплату направят территориальные органы ПФР.

На получение выплаты не влияют другие меры соцподдержки - их назначат всем пенсионерам.

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