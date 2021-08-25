В Ростовской области четырехлетний ребенок погиб под колесами автомобиля

Четырехлетний ребенок погиб под колесами иномарки в РО. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области иномарка насмерть сбила четырехлетнего ребенка.

Инцидент произошел в среду, 25 августа, около семи часов вечера в селе Дубовское. По предварительным данным, молодая семья гуляла по улице Первомайской, в районе дома № 96 родители отвлеклись и их четырехлетний сын выскочил на дорогу.

В это время по проезжей части ехал 37-летний водитель на автомобиле Volkswagen и не успел затормозить перед выбежавшим из кустов ребенком. От сильного удара и полученных в результате него травм ребенок скончался на месте происшествия. Прибывшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской ообласти.

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Предварительно, водитель одной из машин не справился с управлением.