Что произошло за ночь 26 августа 2021: четырехлетний мальчик погиб под колесами иномарки в Ростовской области

Последние новости города и области. Фото: Александр БОЙКО

Что произошло за ночь 26 августа 2021 в Ростовской области. Собрали главные события донского региона.

Губернатор ослабил ковидные ограничения. Разрешена работа бань и саун, бассейной, торговых «островков» в торговых центра. Увеличена допустимая заполняемость фитнес-залов, отменены ограничения по вместимости общепита, а на спортивные соревнования разрешили допускать зрителей. Ранее «КП» подробно писала, какие запреты отменили, а какие ограничения остались.

При этом из-за увеличения числа заболевших в Ростове возобновит работу ковидный госпиталь больницы № 4. В медучреждении развернут 100 коек для больных коронавирусом. Принимать пациентов, прикрепленных к поликлинике, будут в КДЦ «Здоровье».

В доме в Таганроге произошел взрыв после того, как один из жильцов заглянул в электрощиток. Сам мужчина не пострадал, а доме отключилось электричество. Что стало причиной происшествия, неизвестно.

В селе Дубовское четырехлетний мальчик скончался под колесами автомобиля. По данным донской Госавтоинспекции, во время прогулки ребенок выскочил на дорогу. В этот момент его сбил двигавшийся по трассе Volkswagen.