Виталий Кушнарев: «Больше сортировки — ниже «коммуналка»!»

Виталий Кушнарев: «Сортировка мусора должна стать выгодной»

Виталий Кушнарев, баллотирующийся в Госдуму по 152-ому избирательному округу (Первомайский и Ворошиловский районы Ростова, Новочеркасск, Аксай – прим. ред.), составил предвыборную программу, состоящую из восьми статей. Одна из них предусматривает снижение платы за жилищно-коммунальные платежи за счет специального механизма – поощрения граждан, сдающих мусор в пункты переработки. Отметим, что в России сейчас обсуждают механизм, который поможет реализовать эту идею.

- Минприроды разработало дорожную карту по внедрению раздельного сбора отходов. В ней предлагается снизить или даже полностью обнулить плату за вывоз отсортированного мусора. В общих чертах это может выглядеть так. Люди сортируют мусор и приносят его на пункты приема отходов. Каждый килограмм учитывается — это можно сделать на основе портала государственных и муниципальных услуг. За сданные отходы на индивидуальный счет человека начисляются баллы. Впоследствии их можно будет использовать для частичной оплаты услуг ЖКХ. Схема уже отработана в розничной торговле. Осталось принять соответствующие законы и применить ее. Кроме того, дорожная карта предусматривает учет количества полученных региональным оператором по обращению с ТКО вторичных ресурсов в его тарифе. То есть оператор снизит свои расходы и, соответственно, тариф, - указывает Виталий Кушнарев в своей программе.

Также кандидат в депутаты предлагает освободить доходы от сдачи макулатуры, пластика, металлолома и стекла от налогов. Для частных лиц — от НДФЛ, для предприятий — от НДС и налога на прибыль.

Отметим, что для Ростовской области это особенное актуально.

- Наш регион — в первой пятерке самых мусорящих регионов России. 97 % отходов на Дону не сортируется и не перерабатывается, а просто вывозится на свалки. Я считаю, что идеи дорожной карты нужно поддержать в парламенте. Они действительно помогут нам снизить свои расходы на вывоз мусора. Для примера: в крупных городах доля пластика в отходах домохозяйств достигает 20 %, столько же приходится на бумагу и картон, 17 % — на стекло. Металл занимает около 2 процентов (в городах это в основном консервные банки). То есть 60 % мусора — это пластик, металлолом, стекло и макулатура. Все можно использовать вторично. И, соответственно, снизить плату за вывоз отходов более чем вдвое, - комментирует кандидат в депутаты.

Однако Виталий Кушнарев уверен: принять соответствующий закон недостаточно. Чтобы он работал, у граждан должен быть стимул сортировать отходы. Таковым могут стать скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

- Я предлагаю продумать целый комплекс мероприятий. Во-первых, создать сеть пунктов приема вторичного сырья в шаговой доступности: унифицированную и доступную. Удобную как для производителей отходов (то есть нас с вами), так и для их переработчиков. Инициатором создания такой сети должно выступить, конечно, государство. Во-вторых, интегрировать фиксацию сданного вторсырья в систему «Госуслуги». Человек приносит 10 кг картона, 3 кг пластика, 1 кг металла и получает за это определяемое системой число баллов. С помощью смартфона эти баллы зачисляются на индивидуальный счет человека. В итоге он платит меньше за коммуналку, - подытожил Виталий Кушнарев.

Изготовитель: Ковалев Дмитрий Вадимович; место жительства: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления 26.08.2021.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.