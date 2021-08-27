Виталий Кушнарев провел ряд встреч с избирателями

Виталий Кушнарев взял в работу все наказы избирателей.

Кандидат в депутаты Госдумы по 152-му округу Виталий Кушнарев ежедневно проводит по нескольку встреч с избирателями. На них бывший сити-менеджер не только знакомится с проблемами граждан, но и предлагает конкретные пути решения. Также по итогам этих встреч формируется «портфель» наказов избирателей. Рассказываем о том, что волнует людей.

ВТОРАЯ СМЕНА В ШКОЛЕ

Так, для жителей поселка Октябрьского в Аксайском районе особенно острым стал вопрос со школой, которой нужен капремонт.

Уже есть проект, который прошел экспертизу, теперь необходимо дождаться финансирования.

- Цена вопроса - 450 миллионов рублей. Надо добиться включения этих работ в областной бюджет при его ближайшей верстке, - прокомментировал Виталий Кушнарев.

Есть и еще одна проблема - часть детей все еще учится во вторую смену. Школа рассчитана на 750 учеников. А посещают ее больше тысячи ребят. - Думаю, установка модульного здания для начальных классов поможет решить эту проблему, - говорит Виталий Кушнарев.

Еще одна проблема жителей Аксайского района – отсутствие кондиционеров на втором этаже детсада.

- Такое оборудование должно быть. Вопрос нужно поднять на федеральном уровне, - подчеркнул кандидат в депутаты.

МЕДИЦИНА

А с жителями Первомайского района Виталий Кушнарев обсудил вопросы финансирования здравоохранения.

- Нужно ли выделять больше денег на медицину? Такой вопрос подняли медики на моей встрече с избирателями. Государство в последние годы нарастило затраты на здравоохранение. Реализуется соответствующий нацпроект. Ведется ремонт поликлиник и больниц. Строятся новые. Закупается современное оборудование. Но проблемы остаются. Главная из них - нехватка врачей. Решение здесь одно - улучшать условия, в том числе для молодых специалистов. Повышение зарплат - один из пунктов моей программы. И, конечно, предоставление жилья, - сказал кандидат в депутаты. Виталий Кушнарев отметил, что для дефицитных специальностей уже есть такие госпрограммы.

- Но на некоторые направления, например, стоматологию, они не распространяются. А ведь стоматологов тоже не хватает. Особенно детских. Их вообще нет в 29 районах Ростовской области. Думаю, делить врачей в рамках господдержки не стоит. Они все важны. Поэтому да, госрасходы на медицину нужно наращивать, - заявил Виталий Кушнарев.

ГОСЗАКУПКИ

Также избиратели задали вопрос о работе системы госзакупок.

- Постоянно ужесточаются требования к заказчикам. В первую очередь в части выбора поставщика. Главную роль играет цена. В России производится довольно мало качественного медицинского оборудования. На встрече речь шла о стоматологическом. Покупать зарубежное мешают требования закона. Это действительно неправильно. Перезагрузка системы госзаказа - одна из задач, которые я планирую решать в Госдуме, - ответил Кушнарев.

На другой встрече прозвучал вопрос об объединении Ростова и Аксая. - Ростовская агломерация как объединение Таганрога, Новочеркасска, Азова, Азовского, Мясниковского и Аксайского районов вокруг Ростова уже в принципе сформировалась. Давно. Главный ее признак - постоянная трудовая миграция, и она есть. Объединяться или нет - вопрос для людей непростой. Многие боятся какого-то поглощения, наступления застройки мегаполиса. Не будет этого, конечно. Тут главное - единое управление территорией, доступность социальных учреждений для жителей и удобный транспорт, на котором можно быстро добраться, куда требуется. В любом случае решение может быть принято только с учетом мнения жителей, - ответил на вопросы избирателей Виталий Кушнарев.

Отметим, что все наказы, которые прозвучали на встрече с гражданами, были взяты в работу.

Изготовитель: Ковалев Дмитрий Вадимович; место жительства: Ростовская область, Боковский район, станица Каргинская;

Заказчик: Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарев Виталий Васильевич; тираж 1 экз.; дата изготовления 26.08.2021.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ростовская область – Южный одномандатный избирательный округ № 152 Кушнарева Виталия Васильевича.