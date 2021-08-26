Защитим лес вместе!

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Лесной фонд Ростовской области занимает 2,4% территории и составляет 360 тысяч гектаров. Донские леса охраняют водные ресурсы, поддерживают экологию и создают благоприятные условия для здоровья людей. Именно поэтому сохранение лесов - важнейшее направление в работе регионального министерства природных ресурсов и экологии.

Рассказываем, как в Ростовской области борются с лесными пожарами, охраняют природные ресурсы и почему успех зависит и от самих граждан.

Леса под надежной охраной

Профилактика и раннее выявление возгораний - ключевые задачи в борьбе с пожарами. С начала года на территории лесного фонда было проведено более 2,5 тысячи мероприятий по профилактике нарушений лесоохранного законодательства.

Специалисты следят за ситуацией с четырех пожарно-наблюдательных вышек и 20 пунктов наблюдения, патрулируют земли лесного фонда по 86 маршрутам.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

Кроме того, в массивах хвойных и смешанных лесов установлены 60 камер видеонаблюдения. А недавно к мониторингу подключили квадрокоптеры, которые выявляют места возгорания еще быстрее, позволяют эффективно координировать действия лесных пожарных.

Полностью готова Ростовская область и непосредственно к тушению пожаров. Для этого создана группировка из трех тысяч сотрудников и 6,5 тысячи единиц противопожарного оборудования. Тем не менее важным остаются мероприятия по профилактике пожаров.

- Из-за высокой пожароопасности с 14 августа продлен режим ограничения пребывания жителей в лесах. Посещать их запрещено до 3 сентября. Исходя из погодных условий ограничение может быть продлено. Просим на время воздержаться от посещения лесов - это важно для их сохранения! - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии области Михаил Фишкин.

Развернута широкомасштабная информационная кампания: проводятся беседы с гражданами, в средствах массовой информации и социальных сетях разъясняется порядок действий при обнаружении возгораний.

Восстановление зеленых насаждений

Не меньшее внимание уделяется и восстановлению донских лесов. Согласно проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» площадь ежегодного лесовосстановления к 2024 году планируется увеличить с 1 200 до 1 900 гектаров. Что касается посадочного материала, то его объемы хотят довести до 8,1 миллиона штук в год.

В этом году уже удалось добиться больших результатов. Так, прошло лесовосстановление на площади 1 600 гектаров.

В следующем году запланировано высадить новые леса на площади 1 700 гектаров. Нужно подчеркнуть, что с 2015 года площадь ежегодных высадок увеличена практически вдвое.

В планах - обновить технику на 100%

Для эффективной работы в Ростовской области продолжают обновлять лесопожарную и лесохозяйственную технику. С 2019 по 2020 годы для подведомственных учреждений министерства закупили 135 единиц лесопожарной техники и 20 единиц лесохозяйственного оборудования.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии РО

- Это лесопатрульные комплексы, лесные культиваторы, универсальные лесопожарные модули, универсальные лесопосадочные машины. Кроме того, для быстрой доставки сил к месту возгораний приобретены лодки и автобусы. Для более оперативного мониторинга и координации действий в распоряжении работников лесного хозяйства появились квадрокоптеры, - говорит Михаил Фишкин.

Часть техники будет приобретена в ближайшее время. Это два вездехода и лесопожарный катер, девять лесопосадочных машин, 60 труб для посадки сеянцев. А к 2024 году во всех учреждениях «Лес», подведомственных минприроды, собираются на 100% обновить лесопожарное оборудование.

Ответственность каждого

Не стоит забывать, что в 90% случаев к пожарам приводит человеческий фактор. Возгорание может возникнуть, например, из-за непотушенного окурка, костра, забытой бутылки с горючей смесью. Поэтому так важно соблюдать противопожарный режим. Запрещено также выжигать сухую растительность и мусор - такие действия тоже могут привести к лесному пожару.

И, конечно, важно не оставаться равнодушным к опасным сигналам. Если вы заметили возгорание, необходимо незамедлительно сообщить об этом работникам лесного хозяйства. Телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Если мобильная связь недоступна, то можно вызвать пожарных по номеру 112.