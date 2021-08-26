Пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области: когда и где ожидаются заторы, пути объезда

На М-4 продолжаются дорожные работы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на М-4 «Дон» в Ростовской области ожидаются из-за ремонта трассы. Рассказываем, на каких участках и до какого числа проходят ремонтные работы.

Когда: до 30 августа

Где: от участка в районе слободы Семено-Камышенской в Чертковском районе до хутора Новоспасовка в Миллеровском районе (819 — 860 км).

Участок будут ремонтировать до 30 августа. Фото: yandex.ru/maps.

Когда: до 31 августа

Где: от знака на въезде в Каменск-Шахтинский до хутора Калиновка в Красносулинском районе (933-й — 950-й км). На этом участке ограничат движение на съездах с транспортной развязки.

Работы на участке будут проводиться до 31 августа. Фото: yandex.ru/maps.

Когда: до 31 октября

Где: в Аксайском районе — от участка в районе поселке Дорожного до улицы Западной в Ленинском сельском поселении (1075-й — 1082-й); от участка в районе Сальского кольца до пересечения с Самарским шоссе в Батайске (1085-й — 1089-й км)

Трасса будет закрыта от 1075-го до 1082-го километра в Аксайском районе. Фото: yandex.ru/maps.

Когда: до 30 сентября

Где: кольцевая транспортная развязка в Аксайском районе (1083-й км)

Когда: до 30 ноября

Где: путепровод через железную дорогу в Аксайском районе (1084-й км)

Когда: до 31 октября

Пробки на М-4 «Дон» в ростовской области обычно образуются выходные дни. Однако в разгар отпусков дорожная ситуация может ухудшиться и по вечерам в будние дни.