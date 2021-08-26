Донские парламентарии приняли участие в экологической акции «Дни зеленых действий»

Фото: КРУГЛОВА Оксана

В донской столице в рамках Всероссийского марафона экологических инициатив прошла акция «Дни зеленых действий». На площадке около Публичной библиотеки весь день стоял экомобиль, который принимал ненужную бумагу, батарейки, крышки и пластик. Там же походили мастер-классы для детей, а еще всем участникам марафона предлагали сыграть в увлекательную экоигру.

Желающих сдать отходы на переработку собралось немало. В акции приняли участие и взрослые, и студенты, и дети. Кстати, в этот день бумагу сдавали даже новобрачные. Жених в строгом костюме и невеста в свадебном платье сказали, что для них помощь в сохранение экологии в этот день – особенно символичный поступок.

- Ведь мы скоро станем родителями, и, конечно, хочется, чтобы наш ребенок рос в чистом зеленом городе, - рассказали супруги.

В акции приняли участие и молодожены. Фото: КРУГЛОВА Оксана

Кстати, к акции присоединились и депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Благодаря их усилиям экомобиль значительно пополнился грузом макулатуры и вторсырья.

А председатель Законодательного собрания Александр Ищенко сдал более 37 с половиной килограммов макулатуры!

- В один из вечеров после работы очистил свой кабинет от лишних бумаг. Получилось несколько связок на тридцать семь с половиной килограммов! А во время участия в акции вспомнил свое школьное детство. Наш класс сначала стал чемпионом школы, а потом и всего Кировского района по сбору макулатуры, - рассказал Александр Ищенко.

Также он отметил, что экологический марафон, в котором участвует Ростовская область, - это возможность получить опыт бережного отношения к природе.

- Макулатура, которую сдали сегодня и взрослые, и молодые люди, и дети, пойдет в переработку, - пояснил парламентарий.

Председатель ЗС РО Александр Ищенко оценил детское творчество. Фото: КРУГЛОВА Оксана

Также председатель ЗС РО подчеркнул, что воспитывать в нашем молодом поколении бережное отношение к природе необходимо.

Отметим, что в этот день было собрано почти 2 тонны макулатуры и около 200 кг вторсырья. Все собранное отправится на переработку. И это достойный вклад в оздоровление окружающей среды и сбережение зеленого фонда донской столицы.